При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара известных в Санкт-Петербурге гидов и блогеров

Как сообщают СМИ, установлены личности двоих погибших в результате теракта на Крымском мосту. Когда прогремел взрыв, автомобиль «Cadillac» Эдуарда и Зои, семейной пары, проживающей в Санкт-Петербурге, как раз поравнялся с грузовиком.
Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя и Эдуард ехали вместе со своим московским другом снимать продолжение документального фильма о семье Романовых. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По словам подруги Зои, у их товарища Сергея (в столице он работал судьёй) дом в Крыму: там они собирались отдыхать и заниматься фильмом ближайший месяц — в частности, запланировали съёмки в Ливадийском дворце.
И 53-летний Эдуард Чучакин и его 33-летняя жена Зоя Софронова были известными в СПб гидами-экскурсоводами, блогерами и настоящими фанатами истории.
Оба закончили исторический факультет СПБГУ в Санкт-Петербурге и вели свой небольшой семейный ютуб-канал - "HedgehogTB" ("ЁжикТВ") , на котором выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых.
Фильмы снимали и монтировали сами, считая, что документалки не должны быть унылыми.
Источник:
Если это именно та машина, которая ехала в левой полосе за грузовиком со взрывчаткой, то версия о том, что еще один заряд якобы был в легковушке, отпадает на 100%, - пишет МК.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Нехорошая" квартира, первая жертва: последние новости о трагедии в Набережных Челнах
- Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту
- "Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту
- В Подмосковье при взрыве джипа погибла Дарья Дугина - дочь известного философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина
- В Питере пассажиры выгнали из автобуса цыганок, заподозрив их в воровстве
Понимаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего... Но, все-таки, ничего кроме правды.
Я знаю многих частных гидов в Питере (это город моего детства), но все они почему-то проводят экскурсии и ведут блоги на русском....
18+ Я знаю, что это тяжелое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать
Оранжевую куртку на мужчине, красную ленту или веревку на шее прикопанной женщины, серый скотч на ногах падающего тела, черная веревка, которой связаны руки у него за спиной, черный мешок на голове…
Это видео выложил нацист из Азова с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске. Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией.
Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали.
Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это - жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…
Поэтому смотрите и запоминайте.
Александр Коц
Видео жесткое и поэтому может быть удалено ВК, оно доступно без цензуры в нашем приватном ТГ канале: https://t.me/ m3zXxqqaC383NDI6https://t.me/ m3zXxqqaC383NDI6
Вот так.
восторженно глядит кино
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал...