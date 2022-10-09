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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 135 постов • 16 подписчиков подписаться
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При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара известных в Санкт-Петербурге гидов и блогеров

При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара известных в Санкт-Петербурге гидов и блогеров

Автор:
09 октября 2022 16:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Cadillac   Крымский мост   взрыв   жертвы   погибшие   санкт-петербург   теракт   
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Как сообщают СМИ, установлены личности двоих погибших в результате теракта на Крымском мосту. Когда прогремел взрыв, автомобиль «Cadillac» Эдуарда и Зои, семейной пары, проживающей в Санкт-Петербурге, как раз поравнялся с грузовиком.

Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя и Эдуард ехали вместе со своим московским другом снимать продолжение документального фильма о семье Романовых. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По словам подруги Зои, у их товарища Сергея (в столице он работал судьёй) дом в Крыму: там они собирались отдыхать и заниматься фильмом ближайший месяц — в частности, запланировали съёмки в Ливадийском дворце.

И 53-летний Эдуард Чучакин и его 33-летняя жена Зоя Софронова были известными в СПб гидами-экскурсоводами, блогерами и настоящими фанатами истории.

Оба закончили исторический факультет СПБГУ в Санкт-Петербурге и вели свой небольшой семейный ютуб-канал - "HedgehogTB" ("ЁжикТВ") , на котором выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых.

Фильмы снимали и монтировали сами, считая, что документалки не должны быть унылыми.

Если это именно та машина, которая ехала в левой полосе за грузовиком со взрывчаткой, то версия о том, что еще один заряд якобы был в легковушке, отпадает на 100%, - пишет МК.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Cadillac   Крымский мост   взрыв   жертвы   погибшие   санкт-петербург   теракт   
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12  комментариев
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60k
Опиум для народа Час назад
Это, конечно, трагедия, но известных блогеров надо жалеть больше, чем других граждан?
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3k
Сергей Семенов 45 минут назад
"Мировая исполнительница, хорошо известная в Марьиной Роще"©

Понимаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего... Но, все-таки, ничего кроме правды.
Я знаю многих частных гидов в Питере (это город моего детства), но все они почему-то проводят экскурсии и ведут блоги на русском....
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1k
Alex 47 минут назад
Главарь украинских нацистов Жорин опубликовал видео с замученными и убитыми гражданскими жителями Купянска

18+ Я знаю, что это тяжелое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать

Оранжевую куртку на мужчине, красную ленту или веревку на шее прикопанной женщины, серый скотч на ногах падающего тела, черная веревка, которой связаны руки у него за спиной, черный мешок на голове…

Это видео выложил нацист из Азова с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске. Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией.

Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали.

Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это - жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…

Поэтому смотрите и запоминайте.

Александр Коц

Видео жесткое и поэтому может быть удалено ВК, оно доступно без цензуры в нашем приватном ТГ канале: https://t.me/ m3zXxqqaC383NDI6https://t.me/ m3zXxqqaC383NDI6
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20k
babuby Час назад
Автор! Официальные источники сообщили что пострадавших нет! Так что по законам тебе "светит" дискредитация официальных источников, и создание фейковых(а как иначе их назвать, если официальные каналы сообщили обратное) новостей.
Вот так.
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20
Ненавижу Мразей Час назад
бывает...
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5k
Дмитрий Час назад
Случайные люди. Оказались в нужном месте, в нужное время......Случайно...Предвидеть или как то предугадать это не возможно.
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86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Царствие им небесное, невинно убитым!
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25k
BaRaбаш 2 часа назад
Только хреново, что об этом только на фишках говорят, а надо трубить на весь мир, как противная сторона. Те бы ещё приплели человек 10 мирных с соплями, криками и красивой картинкой.
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Начало их видео уже унылое...дальше смотреть не стал.
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KlyaksaZ

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