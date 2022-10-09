При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара известных в Санкт-Петербурге гидов и блогеров

Оба закончили исторический факультет СПБГУ в Санкт-Петербурге и вели свой небольшой семейный ютуб-канал - "HedgehogTB" ("ЁжикТВ") , на котором выкладывали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. Своим зрителям они рассказывали о жизни представителей династии Романовых.

Фильмы снимали и монтировали сами, считая, что документалки не должны быть унылыми.