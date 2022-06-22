Эффектная инсталляция от автопроизводителя Hyundai

FISHKINET
Новое
Новое
13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить
Автор:
Спелая кукурузинка
Авария дня. В Ивановской области в ДТП с большегрузом погибла невнимательная автомобилистка
Автор:
Олег
В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку
Автор:
Mr.Adamson
Диджериду - музыка аборигенов
Автор:
Sergey
Первый день Московской недели моды. Краткий фотоотчет (20.06.2022)
Автор:
ТРИнаТРИ
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Шашлык на мангале
Сообщество:
Кулинарные рецепты
Водитель «Гольфа» спешил развернуться и устроил серьёзное ДТП
Сообщество:
Аварии
Кто хочет купить этот болид Ferrari, на котором Эдди Ирвайн ездил на Гран-при Испании 1997 года?
Сообщество:
Автомир
Импортозаместили: в магазине Казахстана в банке с кофе обнаружили гречку
Сообщество:
Треники&Вареники
Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда
Сообщество:
Искусство
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Впечатляющий трюк на брусьях
Автор:
Fidel
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
Автор:
Mr.Adamson
Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона
Автор:
Dobriy drug
Лучший друг всегда поддержит
Автор:
Fidel
Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»
Автор:
Fidel
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
У кота выдался неудачный день
Автор:
Mr.Adamson
Киану Ривз и чаепитие по-русски
Автор:
Себастьян Перейра
Безумное видео от кулинаров из Азии
Автор:
Себастьян Перейра
Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику
Автор:
Dobriy drug
Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пса научили защищать хозяйку от преступников
Автор:
Себастьян Перейра
Мужчина накормил и приютил испуганного щенка
Автор:
Dobriy drug
Нянька для маленьких котят
Автор:
Dobriy drug
Счастливый тюлень
Автор:
Anarasius
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему не стоит вскрывать батарейки
Автор:
Dobriy drug
Кукушки - главные засранцы среди птиц
Автор:
Mr.Adamson
Как работают современные протезы
Автор:
Krasava
Цитрусовая Санта-Барбара
Автор:
Себастьян Перейра
Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Изготовление губной помады
Автор:
Button
Домик для котёнка
Автор:
Dobriy drug
Учимся рисовать сидящую девушку
Автор:
Alex Chebrikov
Самодельный дом на колёсах
Автор:
Alex Chebrikov
Искусство резьбы по камню
Автор:
Button
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
"Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником
Автор:
mindflixx
Девушка установила камеру, чтобы увидеть, что делает кошка пока она спит
Автор:
Себастьян Перейра
Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу
Автор:
Dobriy drug
Мужчина проучил карманника и его сообщника
Автор:
mindflixx
Добрый мужчина спас шмеля от вшей
Автор:
Button
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Антифишки
Антифишки
Политическая рубрика от NAZARETH. Новости, события, комментарии - 1143
Автор:
NAZARETH (модер)
Из осетинских добровольцев сформирован танковый батальон на Т-62М
Автор:
Игорь
Францюватые
Автор:
Иван Кемеров
Что не так со стулом: как Путин экс премьера Британии унизил
Автор:
KlyaksaZ
Удар по "продовольственному" складу сегодня в ОдессеОбходите такие "бакалейни" стороной
Автор:
Андрей Иванов
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Наводнение в Майами уничтожило коллекцию экзотических автомобилей стоимостью в миллионы долларов
Автор:
Weber
80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени
Автор:
Ё-моё
«Ты кошка что ли?»: обочечник на BMW включил "учителя" и устроил ДТП
Автор:
Vossen
Сборник автомобильного юмора
Автор:
Poker Face
«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: какие страны импортировали советские машины
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Водитель, рискуя жизнью, отогнал загоревшийся бензовоз
Автор:
Себастьян Перейра
Тюменский автолюбитель получил персональный постамент
Автор:
Forestdude
Сказочное везение мужчины
Автор:
Krasava
Оригинальная система безопасности для гаража
Автор:
Forestdude
Неудачная попытка любительницы фастфуда поскандалить с работниками кафе
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды
Автор:
Porky Pig
Последний кадр: известные блогеры, жизнь которых оборвалась в прямом эфире
Автор:
Gatsby
Потерявшая сознание автолюбительница случайно нажала на "газ" и устроила переполох в Подмосковье
Автор:
TapokSudby
Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел
Автор:
TapokSudby
Крушение поезда - любимое представление американцев
Автор:
Белая Муха
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В Ульяновской области автомобилистка вылетела из салона во время переворота
Автор:
Олег
В Северодвинске автомобилистка ехала на мигающий «зелёный» и вдруг стала виновницей ДТП
Автор:
Vossen
Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины
Автор:
Олег
Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой
Автор:
Vossen
Недовольный господин полицейский из Твери
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В Брянске лихач на «Лансере» устроил серьёзное ДТП
Автор:
Олег
Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека
Автор:
Олег
Авария дня. Мотоцикл ГИБДД столкнулся с легковушкой в Москве
Автор:
Олег
Авария дня. Шесть человек погибли в страшном лобовом столкновении под Оренбургом
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка
Автор:
Бернгард Кёне
Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить
Автор:
Ё-моё
Безумные тюнингованные «Хаммеры» произвели фурор на слёте владельцев американских автомобилей в Японии
Автор:
Ё-моё
Этот Ford F-250 1978 года — настоящий игрушечный грузовик Tonka
Автор:
Weber
Лоурайдер ГАЗ-24 «Волга» на пневмоподвеске и двигателем от автобуса
Автор:
Weber
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Антифишки
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Ностальгия
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
3
ещё пост
Эффектная инсталляция от автопроизводителя Hyundai
добавить
пост
Сообщество
Треники&Вареники
4841 пост • 1190 подписчиков
подписаться
Новое
>
Видео
>
Сообщество Треники&Вареники
♚ Мрачный Жнец ♚
Эффектная инсталляция от автопроизводителя Hyundai
Автор:
♚ Мрачный Жнец ♚
22 июня 2022 10:26
Сообщество :
Треники&Вареники
Метки:
Hyundai
видео
интересно
А ведь прикольно получилось.
♚ Мрачный Жнец ♚
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
8003
Другие посты автора
А ведь прикольно получилось.
2022-06-22T10:26:10+03:00
Похожее видео
Пса научили защищать хозяйку от преступников
08:52:01
Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста
08:56:12
Облачное цунами в городе
08:00:54
Как сделать укол самому себе
12:01:51
Впечатляющий трюк на брусьях
12:21:04
Бобр с большой веткой нагрянул в музей
10:47:22
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
08:22:12
Персонажи фильмов "Звездные войны" в зимнем Санкт-Петербурге
08:43:09
656
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
Облачное цунами в городе
Бобр с большой веткой нагрянул в музей
Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста
Впечатляющий трюк на брусьях
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки:
Hyundai
видео
интересно
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
3
комментария
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
753
Виктор Глущенко
Час назад
Прикольная куйня от куйдай .
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
12k
gavrosh
2 часа назад
KOЯN
-2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
15k
Вася
gavrosh
22 минуты назад
по казахски "заяц"
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
50 снимков, сделанных точно в нужный момент
Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы
15 интересных вещей, самостоятельно сшитых людьми
Эрзац на оба ваших дома: западные страны жалуются на дефицит ряда продуктов
В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса
Первый день страшной войны
Koenigsegg Regera в красном углеродном волокне выставлен на продажу
Авария дня. В Ульяновской области автомобилистка вылетела из салона во время переворота
35 фото уморительных кошек и их безумных выходок
80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени
Мечта, а не выпускной
Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды
15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов
Звездные красавицы 50+ у нас и за границей: кто лучше выглядит (24 фото)
Новости СМИ2
Электрорикши со старыми аккумуляторами от электромобилей Audi готовы к поездкам по улицам Индии
Сибирские кулибины придумали как делать пластик из свеклы
Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины
Ехали за демократией, а попали в цифровые тюрьмы: в Британии мигрантам из Руанды выдали...
Высадка в Нормандии: 20 интересных фактов о «Дне Д»
«Ты кошка что ли?»: обочечник на BMW включил "учителя" и устроил ДТП
Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев
"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за...
Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота
Жаргон советских таксистов 1970-х
Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол
В Северодвинске автомобилистка ехала на мигающий «зелёный» и вдруг стала виновницей ДТП
Сборник автомобильного юмора
5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно
Киану Ривз и чаепитие по-русски
"Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней...
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
Трейлер фильма "Ералаш в кино!" (2021)
"Планета обезъян" или "Arctic Monkeys": исследование показало, что выбирают приматы
"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного пассажира электрички, избившего...
В чем разница между панцершреком, фаустпатроном и панцерфаустом
В Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами скатился кубарем с горы
Мужчина накормил и приютил испуганного щенка
27 ярких снимков из Южной Калифорнии, которые хорошо передают атмосферу этого места
17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь
Трейлер фильма "Дикая" (2022)
В чайном пакетике нашли ДНК 400 видов насекомых
"Мы заберём все ваши деньги; такие условия". Реакция соцсетей на новые условия в Банке Тинькофф
Индийский Мавроди: история успеха с печальным концом
Видео: туристы застряли на канатной дороге и пытались спуститься вниз по верёвке
15 увлекательных изображений невероятных вещей
Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику
Полезная шаурма, в космос на машине и другие любопытные факты обо всём на свете
Случай на пешеходном переходе в Константиновске
«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: какие страны импортировали советские машины
Уже не маленькие: угадываем отечественных звезд на детских фото
Интересные фотофакты из анналов истории
Впечатляющий трюк на брусьях
Увлекательные вещи, которые можно сделать со своим телом после смерти
Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь...
Советская «семёрка»: техника, ставшая символом эпохи и живущая сегодня в модификациях
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Популярное видео
51
51
0
14
Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»
28
28
0
27
Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику
25
25
0
26
Счастливую семейную жизнь разрушило падение мужчины
29
29
0
17
Как чувствуют себя российские TikTok-блогеры в последние пару месяцев
113
113
1
16
Лучший друг всегда поддержит
41
41
0
17
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
80
80
0
21
Мужчина накормил и приютил испуганного щенка
43
43
0
52
«Фееричное» обрушение стеллажей с лекарствами в аптеке
24
24
0
6
Неудачная операция по переселению пчёл
15
15
0
9
Впечатляющий трюк на брусьях
Популярное в сообществах
Скончался культовый советский актер Регимантас Адомайтис
15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости
События на Украине 21- 22 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
260
160
122
139
203
137
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
Koenigsegg Regera в красном углеродном волокне выставлен на продажу
А вдруг ты не знал
Первый день страшной войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
1190
369
Юмор
2907
256
Животные
1322
255
ФотоМир
772
238
Автомир
773
145
Аварии
508
137
Жить в России
858
83
Юмор
2907
2738
Криминал
319
1655
Жить в России
858
1108
ФотоМир
770
1058
Треники&Вареники
1188
828
Кино
1175
795
Автомир
773
690
Юмор
2907
12791
Треники&Вареники
1188
5476
Жить в России
858
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1814
4162
Животные
1322
4155
ФотоМир
770
3347
Криминал
319
3323
Юмор
2907
120
Животные
1322
169
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
735
117
Новости со всего Мира
1327
9
Кино
1175
137
ФотоМир
770
63
Автомир
773
145
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
4.2M
NAZARETH (модер)
907k
Юганск
829k
Skinner
130k
Петр
157k
АРОН
538k
Ростелла Зимина
658
Димон
4.2M
NAZARETH (модер)
906k
Иван Кемеров
1.9M
Кaleidoscope
54
Татьянин день
190k
Юганск
829k
Николай Николаенко
270k
Димон
4.2M
Кaleidoscope
54
NAZARETH (модер)
906k
Татьянин день
190k
Николай Николаенко
270k
Юганск
829k
Иван Кемеров
1.9M
Димон
4.2M
Иван Кемеров
1.9M
Великий Немой
1M
NAZARETH (модер)
906k
Юганск
829k
Космический пионер
715k
Alexey Berestenko
668k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Авито
26
показать ещё
Мемолента
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор
#прикол
#люди
#история
#дтп
#знаменитости
#наука
#автомобили
#познавательно
#забавно
#подборка
#животные
#в мире
#интересное
#кино
#картинки
#Приколы
#шоу бизнес
#Россия
#новости
#интересно
#фото
#факты
#аварии
#авто аварии
#СССР
#Разное
#автомир
#скандал
#позитив
Первый день страшной войны
Пса научили защищать хозяйку от преступников
Впечатляющий трюк на брусьях
Быстрый кусь: леопард попытался напасть на велосипедиста
Техно без компьютера: талантливые парни зажигают
Облачное цунами в городе
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok