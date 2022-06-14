Персонажи фильмов "Звездные войны" в зимнем Санкт-Петербурге⁠⁠

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Дизайнер из Санкт-Петербурга Владислав Иванов перенёс в родной город дроидов и элитных имперских штурмовиков с техникой из фильмов "Звездные войны". Финальный результат свои трудов он недавно опубликовал в сети. Получилось зловеще и впечатляюще.
Почистили снег только для Вейдера... Даже при таком начальнике вопрос со снегом не решили!
Источник:
АНТИФИШКИ
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