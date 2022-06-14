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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 378 постов • 232 подписчика подписаться
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Персонажи фильмов "Звездные войны" в зимнем Санкт-Петербурге⁠⁠

Персонажи фильмов "Звездные войны" в зимнем Санкт-Петербурге⁠⁠

Автор:
14 июня 2022 08:43
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Звездные воины   видео   дарт вейдер   зима   интересно   кино   монтаж   санкт-петербург   
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Дизайнер из Санкт-Петербурга Владислав Иванов перенёс в родной город дроидов и элитных имперских штурмовиков с техникой из фильмов "Звездные войны". Финальный результат свои трудов он недавно опубликовал в сети. Получилось зловеще и впечатляюще.
Почистили снег только для Вейдера... Даже при таком начальнике вопрос со снегом не решили!

Источник:

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Метки: Звездные воины   видео   дарт вейдер   зима   интересно   кино   монтаж   санкт-петербург   
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Dobriy drug

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