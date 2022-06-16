Бобр с большой веткой нагрянул в музей

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Посетители научного музея в Канаде стали свидетелями забавной сцены. Бобр с массивной веткой решил проложить свой путь через коридор здания.
Бобра совсем не смущали находившиеся неподалеку люди и он уверенно и спокойно двигался к своей цели. Обитателю местного водоёма уступали дорогу и периодически его фотографировали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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