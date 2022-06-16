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Бобр с большой веткой нагрянул в музей

Бобр с большой веткой нагрянул в музей

Автор:
16 июня 2022 10:47
Сообщество : Животные
Метки: Канада   бобр   в мир   ветка   видео   животные   интересно   музей   прикол   
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Посетители научного музея в Канаде стали свидетелями забавной сцены. Бобр с массивной веткой решил проложить свой путь через коридор здания.
Бобра совсем не смущали находившиеся неподалеку люди и он уверенно и спокойно двигался к своей цели. Обитателю местного водоёма уступали дорогу и периодически его фотографировали.

Источник:

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Метки: Канада   бобр   в мир   ветка   видео   животные   интересно   музей   прикол   
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8  комментариев
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21k
Serg2001 2 часа назад
Фигасе! Оказывается и среди бобров есть аутисты...
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2k
vasilykopkov Час назад
Зря они так радуются.
Мигрирующий бобр, которого по возрасту выгнали из семьи, крайне опасен.
Масса случаев нападения на людей, есть и со смертельным исходом.
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39k
Лесли 🥰 Час назад
Может он свою инсталляцию принёс)))
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пришел бы такой бобёр в Эльцин-Центр,и унитаз этой веткой засорил,чтобы там всё калом затопило!
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14k
Patmaz 2 часа назад
Всем Бобра!
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9k
Алексей 2 часа назад
Полы подмету,грязно тут у вас
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1k
Шурман 2 часа назад
Свободу бобрам :) прикольный малый , точней не малый ему года 2 .
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