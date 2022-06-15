Как сделать укол⁠⁠ самому себе

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В жизни порой возникают ситуации, когда нужно сделать себе укол, но рядом нет никого, кто бы мог помочь. В данном видео медик покажет, как правильно и почти безболезненно сделать себе укол.
Полезный навык, которому стоит научиться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, конечно же, неправильно он сделал всё, хотя объяснял сначала правильно. Я, когда делаю себе укол в ягодицу, "бью" шприцом до упора, чтобы игла вся погрузилась, до наконечника, а потом уже ввожу и ничего не нужно делать с поршнем. Короче, что-то замудрил он здесь.