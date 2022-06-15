Как сделать укол⁠⁠ самому себе

В жизни порой возникают ситуации, когда нужно сделать себе укол, но рядом нет никого, кто бы мог помочь. В данном видео медик покажет, как правильно и почти безболезненно сделать себе укол⁠⁠.

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Полезный навык, которому стоит научиться.