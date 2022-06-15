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Как сделать укол⁠⁠ самому себе

Как сделать укол⁠⁠ самому себе

Автор:
15 июня 2022 12:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   инструкция   интересно   как это сделано   медицина   полезно   укол   
1099
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В жизни порой возникают ситуации, когда нужно сделать себе укол, но рядом нет никого, кто бы мог помочь. В данном видео медик покажет, как правильно и почти безболезненно сделать себе укол⁠⁠.
Полезный навык, которому стоит научиться.

Источник:

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Метки: видео   инструкция   интересно   как это сделано   медицина   полезно   укол   
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16  комментариев
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5k
Михаил Час назад
я прокалываю себе в бедро, так удобнее.
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432
Никита 4 минуты назад
Вот наркоманы! Уже ничего не стесняются.
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30k
Slonyash 13 минут назад
Делал много раз сам себе.
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231
Uganda 20 минут назад
я сам себе так делал. не могу скзаать, что это удобно. Тебе не должно быть хреново и ты должен извернуться.
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283
Misanthrop75 21 минуту назад
Что за тряпьё у него торчало из штанов?!
А вообще, конечно же, неправильно он сделал всё, хотя объяснял сначала правильно. Я, когда делаю себе укол в ягодицу, "бью" шприцом до упора, чтобы игла вся погрузилась, до наконечника, а потом уже ввожу и ничего не нужно делать с поршнем. Короче, что-то замудрил он здесь.
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13k
jungar 24 минуты назад
в позапрошлом году нужно было уколы без отрыва от производства получать, купил шприцы лекарство, посмотрел видосики. час пытался воткнуть - просто замирает рука над бедром и не могу. Вроде жене уколы делаю, и слабым меня не назовешь. но не смог, и детям своим тоже не смог))
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7k
Sergey Полчаса назад
мне уже от видео стало больно
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7k
Пуриц Жорж Полчаса назад
В аптеках специальный пистолет продаётся
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74k
Митхун Чакрабортенков Час назад
Ссылка youtu.be
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74k
Митхун Чакрабортенков Час назад
Ссылка youtu.be
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12k
Majul 2 часа назад
Автор двоечник, видео нет, только звук
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−2
Tosha 2 часа назад
Видео нету,только аудио
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183
Сергей 2 часа назад
У меня картинки нет.
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