Забравшийся в автомобиль медведь застал девушку врасплох

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Девушка подошла с корзинкой яблок к своему открытому автомобилю и ужаснулась. В салоне сидел молодой и очень любопытный медведь.
Обнаружив косолапого на переднем сиденье автомобиля, девушка решила запереть его. Однако свободолюбивое животное оказалось сильнее и героине ролика пришлось спасаться бегством.
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Есть какие-то другие варианты?
Сидел же никому не мешал, интерьер салона заценивал. Может, купить хотел.