FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10707 постов • 1262 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Забравшийся в автомобиль медведь застал девушку врасплох

Забравшийся в автомобиль медведь застал девушку врасплох (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   медведь   прикол   яблоки   
302
1
1
Девушка подошла с корзинкой яблок к своему открытому автомобилю и ужаснулась. В салоне сидел молодой и очень любопытный медведь.
Обнаружив косолапого на переднем сиденье автомобиля, девушка решила запереть его. Однако свободолюбивое животное оказалось сильнее и героине ролика пришлось спасаться бегством.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Девушка   Реакция   видео   животные   медведь   прикол   яблоки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
dimitr 55 минут назад
Маша уже не та...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Ей еще повезло,что медведь не вы@е@бал ее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Алексей 6 минут назад
А мишка даже не испугался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
С того Берега моря 10 минут назад
Мишка испугался от ее визга)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Полчаса назад
не дали мишке покататься на машинке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Медведь охренел от ее ультразвука! Жесть) и яблоки у нее походу невкусные))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 38 минут назад
напугала криком косолапика, да ешё закрыть его пыталась... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь 48 минут назад
на хрена она его запирала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Viktor 53 минуты назад
Не дали досмотреть - яблочков хоть покушал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 Час назад
слава богу что не получилось запереть...иначе бы писда пришла бы лексусу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Serg2001 Час назад
У медведя не нервы, а "стальные канаты"... Вот с чего они такие наглые?... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
836
Mowgley Час назад
Напугала Потапыча, истеричка

Сидел же никому не мешал, интерьер салона заценивал. Может, купить хотел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Неадекватные крики женщины напугали пса Неадекватные крики женщины напугали пса Маленький, да удаленький Маленький, да удаленький Реакция квокки на жонглирование Реакция квокки на жонглирование Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками В шаге от расцарапанного лица В шаге от расцарапанного лица
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

423344



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
5
68
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
15 интересных вещей из прошлого
0
43
15 интересных вещей из прошлого
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#животные#ynews#фотографии#СССР#новости#знаменитости#порядок#интересное
#подборка#фото#история#Россия#автомобили#автомир#позитив#кино#прикольные#закон
#Юмор#прикол#факты#картинки#дтп#в мире#приколы#милота#Разное#gif

На что жалуетесь?

Вернуться