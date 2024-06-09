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Девушка рассказала, во&nbsp;сколько обойдется её&nbsp;содержание будущему мужу

Девушка рассказала, во сколько обойдется её содержание будущему мужу

Автор:
09 июня 2024 10:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   бюджетная   наглость   содержание   уход   цена   
1552
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На просторах сети хватает девушек, которые хотят замуж за человека с доходом «от миллиона рублей в месяц». Ну или 500 тысяч, не меньше. Но есть и другие варианты - «бюджетные».

У меня только один вопрос, как она с такими ногтями линзы вставляет?

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Метки: Видео   Девушка   бюджетная   наглость   содержание   уход   цена   
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26  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Нахера содержать бесполезную ВЕЩЬ?
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34k
Slonyash Минуту назад
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10
umkax 7 минут назад
Кому нужна эта барахольщица?
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7
Padonagh 8 минут назад
Даже 271к для такой силиконовой коряги - это сильный перебор. Посмотрим объективно, сверху вниз
1. [мат] - никакое, классические губы индоутки, выпрямленная мотня на голове вместо прически. Поиск по картинке выдает ахулиард подобных. Никакой индивидуальности, атака клонов.
2. Сиськи. Это [мат]. Они стремные. Такую форму делали еще в подвалах, студенты-троечники мед колледжа лет 40 назад.
3. Живот - дряблый, сидит на диете. Фитнесом не занимается.
4. Ноги - тощие и стремные. Тут без велотренажера никуда.
5. Жопа - стремная и уже опущенная. Что говорит о том что приседания тоже не делает.
6. Интеллект - ну тут понятно, его нет.

Вывод: Кукла, весьма посредственного качества. Полное отсутствие индивидуальности. Цена сильно завышена. Реальная - 3000 руб/час, максимум.

PS: RealDoll за 300к имеет в своем составе такое же количество искусственных материалов - НО- приятнее на ощупь, красивше и [мат]ит!
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34k
Ashabad 10 минут назад
И здесь же на этой же ленте осуждается Милонов, который призывается бороться с такими.
Милонов и эта шмара - две стороны одной медали. Марксизм - и просто здравый смысл - говорят, что пока в обществе существуют условия для чего-то, то это "чего-то" будет существовать.
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44k
pypkyn 15 минут назад
За 271 тысячу рублей в месяц, я могу снять 90 проституток для отсоса в моей машине.
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3k
Ультратрахуил 21 минуту назад
Содержать тебя в зоопарке будут!
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
За присутствие рядом этой шмары еще и платить надо? Судя по внешнему виду, она сама должна доплачивать.
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28k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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2k
Dimon Полчаса назад
Вечный спор шалав и нищебродов
Одни ищут спонсора, другие в ярости оттого, что за гамбургер красотки не дают))
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7k
Pashuta Полчаса назад
Нахрена кому-то такой крокодил..??
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22k
Robin Hood Полчаса назад
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5k
Борис 40 минут назад
А я хочу Сибасса!)
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99k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Нахрена такая шкура?
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18k
Александр 54 минуты назад
Немного фу.
Очень похоже на то, что мадам спорт прогуливает. Видимо поэтому в "её прейскуранте" нет пункта "фитнес". Следовательно - походу кто-то за малоактивное бревно переплачивает.
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1k
Андрей Еделькин 55 минут назад
Дешевле усыпить, чем прокормить.
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32k
AzuveR 57 минут назад
Ну и по традиции . А она ему писю и две сиси. Тупорылая овца с супер завышенной самооценкой.
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13k
Гомерчик Час назад
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
одно бабло на уме(как у хохла)..это же дегенеративное мышление)
Пусть на Природу сходит..птичек послушает..на речку посмотрит..подышит травушками душистыми.
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Ну хоть один плюс в этой херне есть - сразу озвучивает свой ценник для аренды, ибо по-другому назвать сложно, когда продается.
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
ИМХО: Внешность, даже со всей этой косметикой - не дотягивает даже до середнячка. Кто то очень много переплачивает за это.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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