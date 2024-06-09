Девушка рассказала, во сколько обойдется её содержание будущему мужу

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На просторах сети хватает девушек, которые хотят замуж за человека с доходом «от миллиона рублей в месяц». Ну или 500 тысяч, не меньше. Но есть и другие варианты - «бюджетные».
У меня только один вопрос, как она с такими ногтями линзы вставляет?
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1. [мат] - никакое, классические губы индоутки, выпрямленная мотня на голове вместо прически. Поиск по картинке выдает ахулиард подобных. Никакой индивидуальности, атака клонов.
2. Сиськи. Это [мат]. Они стремные. Такую форму делали еще в подвалах, студенты-троечники мед колледжа лет 40 назад.
3. Живот - дряблый, сидит на диете. Фитнесом не занимается.
4. Ноги - тощие и стремные. Тут без велотренажера никуда.
5. Жопа - стремная и уже опущенная. Что говорит о том что приседания тоже не делает.
6. Интеллект - ну тут понятно, его нет.
Вывод: Кукла, весьма посредственного качества. Полное отсутствие индивидуальности. Цена сильно завышена. Реальная - 3000 руб/час, максимум.
PS: RealDoll за 300к имеет в своем составе такое же количество искусственных материалов - НО- приятнее на ощупь, красивше и [мат]ит!
Милонов и эта шмара - две стороны одной медали. Марксизм - и просто здравый смысл - говорят, что пока в обществе существуют условия для чего-то, то это "чего-то" будет существовать.
Очень похоже на то, что мадам спорт прогуливает. Видимо поэтому в "её прейскуранте" нет пункта "фитнес". Следовательно - походу кто-то за малоактивное бревно переплачивает.
Пусть на Природу сходит..птичек послушает..на речку посмотрит..подышит травушками душистыми.