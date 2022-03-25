Как взять на ручки утку

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Парень показал, как легко и просто поймать утку. Теперь осталось дождаться подобной видеоинструкции про кота манула.
Как правильно брать на ручки утку
Одно из самых полезных видео недели (но это не точно).
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее);
- Перетяните жгутом правую руку выше локтя;
- Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало);
- ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА;
- Отвлеките манула от своей руки мясом;
- Подберите руку и поместите её в холодильник;
- Дождитесь машины скорой помощи.