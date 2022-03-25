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Как взять на ручки утку

Как взять на ручки утку (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   птицы   утка   
718
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Парень показал, как легко и просто поймать утку. Теперь осталось дождаться подобной видеоинструкции про кота манула.

Как правильно брать на ручки утку

Одно из самых полезных видео недели (но это не точно).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   птицы   утка   
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11  комментариев
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4k
the_RON Час назад
Как погладить манула - порядок действий:
- Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее);
- Перетяните жгутом правую руку выше локтя;
- Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало);
- ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА;
- Отвлеките манула от своей руки мясом;
- Подберите руку и поместите её в холодильник;
- Дождитесь машины скорой помощи.
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90k
сапер Водичка Минуту назад
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23k
Сибиряк 7 минут назад
а потом напормить!
а потом напормить!Посмотреть
а потом напормить!
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9k
Sasa 21 минуту назад
И утки есть баги! ))))
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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 23 минуты назад
Тик-ток закрыли, так всякие ....лы сюда полезли?
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7k
Trenzel2003 24 минуты назад
А с дикими так можно? Кто проверял?
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2k
Руслан Полчаса назад
Помню в детстве на даче над курами прикалывались с пацанами - ловишь курицу, засовываешь ей голову под крыло и поглаживаешь и она засыпает )))) Так "усыпишь" штук 15, а потом бегаешь радостно от хозяйки кур =)
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41k
Андрей 59 минут назад
А есть такие, кто не правильно брал утку на руки? Думаю, что таких очень мало.
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4k
Enfant terrible gloria mundi Час назад
Пост норм!
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5k
сеньор Леонсио Час назад
Спасибо,информативно!
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