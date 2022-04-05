Как взять на ручки утку. Продолжение

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Вторая часть подробной видеоинструкции о том, как легко и просто поймать утку. На этот раз вы узнаете, как понять, что утка хочет на ручки.
Очень подробное руководство. Век живи - век учись!
Источник:
АНТИФИШКИ
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