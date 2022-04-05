FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11878 постов • 1303 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Как взять на ручки утку. Продолжение

Как взять на ручки утку. Продолжение (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   птицы   утка   
293
1
1
Вторая часть подробной видеоинструкции о том, как легко и просто поймать утку. На этот раз вы узнаете, как понять, что утка хочет на ручки.
Очень подробное руководство. Век живи - век учись!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   птицы   утка   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Элек Мек 2 часа назад
Пошёл на улицу,буду искать утку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Nikolay Полчаса назад
Не рекомендую. Как-то взял утку в деревне на руки, эта сволочь сказала "кря" и так удела мне любимую футболку, что футболку пришлось выкидывать. Такое "кря" фиг отстираешь.... Одно утешение виновницу потушили в печи с яблоками и это было божественно вкусно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пошляк Стебаныч Час назад
У меня не возникает проблем, что б взять утку.
Из холодильника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

565088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
0
85
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
2
37
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
Набирающие популярность в сообществах
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
0
4
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
1
22
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#факты#люди#автомобили#милота#аварии#в мире#мужчины
#фото#мир#позитив#подборка#Приколы#девушки#автомир#забавно#Украина#СССР
#прикол#животные#Ватермарк#картинки#интересное#дтп#Разное#авто аварии#красота#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться