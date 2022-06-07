Встреча с любопытным пернатым путешественником

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Похожая на молодого кондора птица решила составить компанию спортсмену во время полёта. Встреча мужчины с любопытным пернатым путешественником попала на видео.
Совместное наслаждение прекрасным видом с высоты птичьего полета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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