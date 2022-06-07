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Встреча с любопытным пернатым путешественником

Встреча с любопытным пернатым путешественником

Автор:
07 июня 2022 10:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   высота птичьего полета   животные   интересно   кондор   полёт   птица   
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Похожая на молодого кондора птица решила составить компанию спортсмену во время полёта. Встреча мужчины с любопытным пернатым путешественником попала на видео.
Совместное наслаждение прекрасным видом с высоты птичьего полета.

Источник:

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Метки: видео   высота птичьего полета   животные   интересно   кондор   полёт   птица   
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1  комментарий
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blus 57 минут назад
Аттракцион для туристов. Птица ручная.
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Себастьян Перейра

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