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Сильный и независимый мужчина

Сильный и независимый мужчина

Автор:
30 мая 2022 10:32
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   интересно   милота   мужчина   попугаи   птицы   
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Мужчина отдыхает на кровати с любимыми пернатыми питомцами. Приготовьтесь увидеть одну из самых милых вещей за последнее время.

Отдых на кровати с юными попугаями ара

Эти попугаи выделяются на фоне своих сородичей впечатляющими размерами, ярким окрасом и продолжительностью жизни. Они прекрасно чувствуют себя в неволе и могут прожить 30-80 лет.

Источник:

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Метки: Питомцы   видео   животные   интересно   милота   мужчина   попугаи   птицы   
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