Сильный и независимый мужчина

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Мужчина отдыхает на кровати с любимыми пернатыми питомцами. Приготовьтесь увидеть одну из самых милых вещей за последнее время.
Отдых на кровати с юными попугаями ара
Эти попугаи выделяются на фоне своих сородичей впечатляющими размерами, ярким окрасом и продолжительностью жизни. Они прекрасно чувствуют себя в неволе и могут прожить 30-80 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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