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Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде

Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде

Автор:
25 мая 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   птицы   утка   утёнок   
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Четверым утятам необходимо было спуститься с небольшой высоты к воде. Трое птенцов предпочли сразу же спрыгнуть вниз, а четвёртый пернатый решил поберечь себя и стал искать безопасный спуск.

Умён не по годам

Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   птицы   утка   утёнок   
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4  комментария
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1k
RaiJu 3 часа назад
Если это утка, то я папа римский. Это гусь. Казарка, а если поточнее, то Канадская казарка.
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9k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Естественный отбор наглядно.
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