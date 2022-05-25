Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде

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Четверым утятам необходимо было спуститься с небольшой высоты к воде. Трое птенцов предпочли сразу же спрыгнуть вниз, а четвёртый пернатый решил поберечь себя и стал искать безопасный спуск.
Умён не по годам
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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