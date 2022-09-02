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Ой, уронила: помощница подвела пианистку во время концерта

Ой, уронила: помощница подвела пианистку во время концерта

Автор:
02 сентября 2022 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   ноты   помощь   прикол   фейл   
943
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На видео попал забавный инцидент с участием музыкантов. Помощница пианистки случайно уронила партитуру и начала её вылавливать. Хорошо хоть крышкой по пальцам не ударила!
Помощница от Бога. Зато будет потом что вспомнить.

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Метки: Юмор   видео   неудача   ноты   помощь   прикол   фейл   
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6  комментариев
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420
Олег Полчаса назад
хорошо, что не крышку на пальцы
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9k
FFDF 8 минут назад
Вспомнил Маски-Шоу, там было три человека:
Первый - играл
Второй - перелистывал ноты
Третий - плевал на пальцы второму, перед тем как второй перелистывал ноты!
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8k
Mowgley Z ⚔ 16 минут назад
Этой пианистке дублер-каскадер нужен


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523
Polotenchick 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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587
solosolovov Полчаса назад
Да, высокие технологии туда ещё не скоро придут.
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котегRUS Полчаса назад
у пианистки железные нервы, как у Паганини
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