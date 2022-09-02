Ой, уронила: помощница подвела пианистку во время концерта

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На видео попал забавный инцидент с участием музыкантов. Помощница пианистки случайно уронила партитуру и начала её вылавливать. Хорошо хоть крышкой по пальцам не ударила!
Помощница от Бога. Зато будет потом что вспомнить.
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Первый - играл
Второй - перелистывал ноты
Третий - плевал на пальцы второму, перед тем как второй перелистывал ноты!