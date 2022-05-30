Как не стоит разжигать костёр

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Талантливый человек талантлив во всем. И как он только дожил до седых волос?
Профессионал по разжиганию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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