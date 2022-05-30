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Как не стоит разжигать костёр

Как не стоит разжигать костёр

Автор:
30 мая 2022 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бензин   видео   костер   неудача   огонь   прикол   фейл   
532
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Талантливый человек талантлив во всем. И как он только дожил до седых волос?
Профессионал по разжиганию.

Источник:

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Метки: Юмор   бензин   видео   костер   неудача   огонь   прикол   фейл   
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7  комментариев
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56k
doker 49 минут назад
Как дожил до седых волос? Заметьте - он не паникует.

Особенность "криворучко" - быть готовым к любой ситуации, потому что не впервый раз
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7k
Trenzel2003 2 минуты назад
Я уже года в 4-5 приличный костер мог разжечь. С одной спички. Именно что костер, а не как этот недоумок, чуть пожар не устроил.
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433
Тупняк Полчаса назад
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11k
Кыся 40 минут назад
Больше похоже не на бензин, а на жидкость для розжига. Он прямо с канистры в горящий костер льет, а вспыхивает не сразу и не сильно. И по цвету пламени тоже не похоже.
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