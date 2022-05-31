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Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс

Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс

Автор:
31 мая 2022 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   задержанный   инцидент   конлфикт   полиция   прикол   стена   
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Задержанный парень вступил в словесную перепалку с сотрудниками полиции. Он требовал, чтобы ему вернули вещи и отпустили. Услышав отказ, парень решил изобразить, будто его избили.

Задержанный забыл, что его снимают

Актер, у которого еще нет Оскара. В видео присутствует ненормативная лексика

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   видео   задержанный   инцидент   конлфикт   полиция   прикол   стена   
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20  комментариев
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22k
Дмитрий Час назад
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ЦСКА Минуту назад
Неудачная попытка задержанного попасть в ХогвартсПосмотреть
Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс
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3k
Master Bo 2 минуты назад
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147
BarakBarakov 2 минуты назад
Получил 1 по_Ебалл, на верную телепортацию в ТаджЛандию !!!
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25k
SerGProS 2 минуты назад
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1k
Вадим Курбатов 4 минуты назад
А где на видео задержанный парень то? Там же животное заснято!? Опять деза))
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7k
Tamdima 20 минут назад
Надо было выключить на время камеру, ... а потом сказать, что это он так ударился о стену!
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34
Robot Terminatorovich Полчаса назад
Во долбоящер чебуречный ))))) Это они какашки куриные жрут и им башню сносит ))))
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8k
a_komolow Полчаса назад
Чурка и есть чурка!
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3k
Ежик 41 минуту назад
Трейлер к фильму ЧАРОДЕИ (1982)
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10k
Александр 59 минут назад
Гаррибек Поттерлыев...
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2k
rezus_44 Час назад
Попытка дискредитировать органы власти , какая там статья ?
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сеньор Леонсио Час назад
Ещё бы изобразил,что его на бутылку посадили!
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34
Robot Terminatorovich сеньор Леонсио Полчаса назад
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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282
Mrak OBOY Час назад
в портал переиграл
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25k
Киры4 Час назад
У него просто с собой не было волшебной палочки.
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15k
Роберт Шекли Час назад
Это старое видео
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