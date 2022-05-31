Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс

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Задержанный парень вступил в словесную перепалку с сотрудниками полиции. Он требовал, чтобы ему вернули вещи и отпустили. Услышав отказ, парень решил изобразить, будто его избили.
Задержанный забыл, что его снимают
Актер, у которого еще нет Оскара. В видео присутствует ненормативная лексика
Источник:
АНТИФИШКИ
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