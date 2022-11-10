Невнимательная девушка не вписалась в пейзаж

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Девушка была настолько увлечена разговором по телефону, что не заметила подвоха на своем пути. Героиня ролика не смотрела перед собой и не вписалась в пейзаж.
Наказание за невнимательность. Ещё легко отделалась!
Источник:
АНТИФИШКИ
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