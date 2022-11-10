FISHKINET
Сообщество Юмор 15902 поста • 3174 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Невнимательная девушка не вписалась в пейзаж

Невнимательная девушка не вписалась в пейзаж

Автор:
10 ноября 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   в мире   видео   стена   фейл   
1843
1
1
Девушка была настолько увлечена разговором по телефону, что не заметила подвоха на своем пути. Героиня ролика не смотрела перед собой и не вписалась в пейзаж.
Наказание за невнимательность. Ещё легко отделалась!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   в мире   видео   стена   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Serg2001 Час назад
Там и без всякого телефона можно не вписаться...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester 17 минут назад
А по моему она еще платье задом наперед одела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дима Час назад
Я думал, что в фонтан упадет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sanchesS80 Час назад
Вообще подлянка на самом деле. Я очкарик, но не всегда прям в очках хожу. По запарке и без телефона мог бы вписаться в такую стену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Егор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
А я раз в бухгалтерии сквозь открытое стекло шкафа прошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Хорошо, но мало :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 2 часа назад
Ну это прям подлянка, такой принт на стену делать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Sata33 2 часа назад
Блин, есть такой страх , очень чистого стекла ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

828398



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
Такие разные 90-е: фотоподборка того неоднозначного времени
Такие разные 90-е: фотоподборка того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Умер основатель группы Nazareth
Умер основатель группы Nazareth
«Да не стреляли мы по вашему Зимнему дворцу»
«Да не стреляли мы по вашему Зимнему дворцу»
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#СССР#картинки#позитив#сарказм#Разное#археология
#Юмор#Прикол#факты#авто аварии#автомир#люди#познавательно#США#Россия#Вещи
#интересно#интересное#аварии#автомобили#в мире#Прошлое#подборка#улыбнуло#авария дня#истории
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс Лови: как солдат лестницу с вертолёта бросал Лови: как солдат лестницу с вертолёта бросал Как не стоит открывать бутылку шампанского Как не стоит открывать бутылку шампанского Неудачная попытка покрасоваться на камеру Неудачная попытка покрасоваться на камеру Девушка прокатилась на машине с ветерком Девушка прокатилась на машине с ветерком

На что жалуетесь?

Вернуться