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Понять и простить: необычное обращение полицейского к своему начальнику

Понять и простить: необычное обращение полицейского к своему начальнику

Автор:
30 марта 2023 08:43
Метки: Прикол   в мире   видео   начальник   неожиданно   обращение   полицейский   полиция   
621
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Сотрудник полиции записал пикантное видео в компании двух молодых особ. Мужчина обратился к своему руководителю и попросил разрешение приехать на следующий день на работу к обеду.

Разжалобить начальника мужчина решил обнажёнными девушками, которые ждали автора в постели.

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Метки: Прикол   в мире   видео   начальник   неожиданно   обращение   полицейский   полиция   
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2k
PbIBOK 48 минут назад
Наверное этот его начальник?
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9k
Copycat 23 минуты назад
А шеф решил слить это дело в интернет)
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8k
Том Сойер 53 минуты назад
Ну, чо - нормальный мужик, не гомосек, замутил тройничок, понятное дело, что придётся хорошо потра...удиться в постели, причём долго - ну почему и не разрешить ему приехать к обеду следующего дня...?
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