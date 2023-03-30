Понять и простить: необычное обращение полицейского к своему начальнику

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Сотрудник полиции записал пикантное видео в компании двух молодых особ. Мужчина обратился к своему руководителю и попросил разрешение приехать на следующий день на работу к обеду.
Разжалобить начальника мужчина решил обнажёнными девушками, которые ждали автора в постели.
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