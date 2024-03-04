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Прохожий проучил парня, справлявшего нужду в воду

Прохожий проучил парня, справлявшего нужду в воду

Автор:
04 марта 2024 16:00
Метки: Видео   Прикол   Улица   Франция   в мире   инцидент   нужда   туалет   
639
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Во Франции парень решил справить нужду на оживленной улице. Очень скоро нашёлся тот, кто не стал мириться с таким поведением.

Мужчина не оценил косплей "писающего мальчика" и отправил невоспитанного типа в плавание.

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Метки: Видео   Прикол   Улица   Франция   в мире   инцидент   нужда   туалет   
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8  комментариев
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7k
ДеониS Полчаса назад
Все по делу.
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3k
samtel 3 минуты назад
Пописал, заодно и помылся.
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
Опять нига.............
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36k
Fat Lynx 7 минут назад
Недавно было про кота, который другого усатого подтолкнул. В мире животных какое-то...
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20k
Саш 10 минут назад
Одобрям, но ...это статья
. Если что, то прохожий просто хотел одобрительно и по дружески похлопать по спине, а этот "писарёк" прыгнул в воду сам (хрен его нигера знает, может суицидник). Если чё, я свидетель
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36k
Опаньки 23 минуты назад
приемлемо
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60k
dima423 Полчаса назад
красиво))
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