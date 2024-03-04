Прохожий проучил парня, справлявшего нужду в воду

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Во Франции парень решил справить нужду на оживленной улице. Очень скоро нашёлся тот, кто не стал мириться с таким поведением.
Мужчина не оценил косплей "писающего мальчика" и отправил невоспитанного типа в плавание.
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