Пока водитель маршрутки стоял на конечной остановке и разговаривал с коллегами, птичка решила поживиться.
Курьезный случай, произошедший в Гомеле, повеселил многих. Пернатая воровка стащила у водителя маршрутки 120 белорусских рублей. А все потому что кто-то зазевался и оставил машину без присмотра. Ворона технично собрала в клюв пачку денег и удрала.
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Гомельчанин сориентировался и вместе с коллегами принялся ловить птицу. Через 30-40 метров от места преступления пернатая воровка приземлилась и сбросила часть денег. От оставшихся купюр ворона так же решила избавиться, видимо, посчитав, что овчинка выделки не стоит.
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АНТИФИШКИ
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