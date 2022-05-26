Карма: ворона стащила у воришки украденные им ранее деньгиПресс-служба МВД сообщает о комичной истории в Костюковичах (Беларусь). В местный отдел милиции обратился 18-летний парень: он рассказал, что оставил рюкзак на лавке у магазина и отошел на пару...