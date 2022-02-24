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Альтернативная басня про ворону и лисицу

Альтернативная басня про ворону и лисицу (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 09:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   ворона   животные   кража   лиса   прикол   
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Многие из вас наверняка помнят басню про ворону и лисицу, по сюжету которой рыжая плутовка забрала кусок сыра у птицы. Житель одного из городов России стал свидетелем альтернативной версии знаменитого произведения Крылова.
В большой семье "клювом", как говорится, не щёлкают...

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Метки: в мире   видео   ворона   животные   кража   лиса   прикол   
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Patmaz 10 минут назад
Вот, тебе Рыжая, за сыр!!!
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