Альтернативная басня про ворону и лисицу

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Многие из вас наверняка помнят басню про ворону и лисицу, по сюжету которой рыжая плутовка забрала кусок сыра у птицы. Житель одного из городов России стал свидетелем альтернативной версии знаменитого произведения Крылова.
В большой семье "клювом", как говорится, не щёлкают...
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