Ворона устала от жизни и шагнула с крыши

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В сети набирает популярность видео с вороной, которая устала жить. Житель Санкт-Петербурга запечатлел, как птица шагает с крыши и не раскрывает крылья.
Ворона устала от творящихся в мире событий и решили "спрыгнуть" с крыши. А ведь вся жизнь была впереди!
Источник:
АНТИФИШКИ
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