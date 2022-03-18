FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14285 постов • 2840 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Ворона устала от жизни и шагнула с крыши

Ворона устала от жизни и шагнула с крыши (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   ворона   животные   прикол   санкт-петербург   
1314
1
1
В сети набирает популярность видео с вороной, которая устала жить. Житель Санкт-Петербурга запечатлел, как птица шагает с крыши и не раскрывает крылья.
Ворона устала от творящихся в мире событий и решили "спрыгнуть" с крыши. А ведь вся жизнь была впереди!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   ворона   животные   прикол   санкт-петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бред какой-то. Обычный старт, когда траектория пойдёт по нисходящей, с планированием. Понаблюдайте за птицами повнимательнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
29k
Игорь Час назад
Когда-нибудь наше время назовут эпохой цифро-аналогового мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Сергей Час назад
у кого то фантазия разыгралась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь Час назад
а что - предполагалось, что она замашет крыльями и взлетит как вертолет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Ну, крылья-то она раскрыла ) Они умные, собаки ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Заботливый кот решил помочь хозяйке Заботливый кот решил помочь хозяйке Крошка сын к отцу пришёл Крошка сын к отцу пришёл К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты Преступление и наказание Преступление и наказание Кот показал соплеменнику, кто в доме хозяин Кот показал соплеменнику, кто в доме хозяин
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

725090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
1
76
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием
0
127
В Европе заявили о серьёзных проблемах с продовольствием
Набирающие популярность в сообществах
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у Абрамовича долги за аренду
0
17
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у...
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#люди#автомир#Ynews#картинки#Еда#авто аварии#санкции
#Юмор#животные#факты#подборка#Россия#Украина#шоу бизнес#Приколы#коты#красота
#интересно#история#интересное#автомобили#кино#дтп#аварии#США#фотографии#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться