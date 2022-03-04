Воровка ловко спрятала товар под своим платьем

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Одна из посетительниц магазина решила украсть предмет, похожий на беспроводную колонку. Она подошла к прилавку, выждала момент и спрятала гаджет между ног.
Фокус с исчезновением гаджета. Магия, не иначе.
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