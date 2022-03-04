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Воровка ловко спрятала товар под своим платьем

Воровка ловко спрятала товар под своим платьем (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 11:29
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   в мире   видео   воровка   воровство   кража   
1044
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Одна из посетительниц магазина решила украсть предмет, похожий на беспроводную колонку. Она подошла к прилавку, выждала момент и спрятала гаджет между ног.
Фокус с исчезновением гаджета. Магия, не иначе.

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Метки: Бразилия   в мире   видео   воровка   воровство   кража   

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9  комментариев
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861
pinbalist 3 часа назад
"Гусары, молчать!" (С)
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50k
smakido Час назад
Ай, нэ нэ нэ!...
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59
Дмитрий 2 часа назад
как в форточку кинула
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3k
дед Сергей 2 часа назад
А без рук слабо?
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Товар в п*зде публика в шоке
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
вот это дырень!
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Да там целые народы и государства тонули!
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−24
14k
Вася 3 часа назад
тут даже цыгане охренели
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