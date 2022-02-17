Внимательные работники магазина поймали воровку

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Работница магазина сняла на видео наглую воровку. Женщина попыталась вынести с территории торговой точки множество товаров, но была поймана.
Внимание! В видео встречается ненормативная лексика.
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Объясню всем, по чему у нас так происходит, т.е. по чему не сажают. Вот возьмём конкретный пример, что бы далеко не ходить. Вот мадам набрала 25 бутыльков(включая 2 бутылки пива). Ни чего дорогостоящего я особо не увидел. Шампунь типа Dove(или ополаскиватель, бальзам и т.д.) стоит где то рублей пусть 300. Всё остальное в этих же пределах. Что совсем дешево. Пиво GARAGE Hard Lemon где то рублей 70. А теперь самое главное. Закупочная цена на всё это удовольствие, т.е. цена, которую магазин потратил на приобретение этих товаров делим практически на 2 смело, а в реальности при цене 300, закупочная будет рублей 100-130(примерно). На косметику типа туалетной воды иногда наценки составляют до 300 %. Т.е. магазин типа Магнит закупает по 1300, продаёт по 3500-4500 р.. Т.е. всё то, что она набрала потянет от силы на тысячи полторы-две. А это административная ответственность(до 2500 как правило не дотягивает). Но и это много. Как правило берут совсем на небольшие суммы не превышающие в закупочных ценах 1000 р. Человек на 100 один два случая, которые украли на больше 2500 тысяч. По этому то и не сидят. Максимально штраф дадут. Но и дальше развитие событий такое, что если тебя поймали и дали штраф, то следующая такая же кража(уже уголовная ответственность, как на лицо ранее совершившее административное нарушение по ст. 158 прим 1 УК РФ) предусматривает наказание в виде всего 1 г. л/с.( а так же штраф, исправработы, обязательные работы или ограничение свободы). Но на практике лишения свободы это такая редкость, что я прям не знаю кого то осудили или нет?(не исключаю что кому то и "повезло") Вот по этому и не сидят, что законы слишком либеральны к подобной публике и реально люди кроме штрафа наказания не несут. Что касается "публики"! Уверяю вас- воруют все! От 4-5 лет до 70 и выше. Воруют люди из всех социальных групп. Дети, рабочие, "интеллигенты", директора, коммерсанты. На вопрос к человеку, который подъехал к магазину на шикарной Тойоте: Зачем тебе это надо? Он ответил: "Адреналина не хватает!"(украл детскую игрушку копеечную). Второй просто говорит: "Периодически возникает желание что то украсть. Я клептоман"(украл.....батарейки!) Ну и так далее....
НАХРЕНА ЕЙ СТОЛЬКО одинаковых товаров???
Зачем каждую неделю воровать? Когда можно один раз на год вперёд вынести.
В этот раз не проканало.