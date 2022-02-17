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Внимательные работники магазина поймали воровку

Внимательные работники магазина поймали воровку (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   вовровство   воровка   кража   магазин   пятерочка   
929
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Работница магазина сняла на видео наглую воровку. Женщина попыталась вынести с территории торговой точки множество товаров, но была поймана.
Внимание! В видео встречается ненормативная лексика.

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Метки: Россия   видео   вовровство   воровка   кража   магазин   пятерочка   
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29  комментариев
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43k
dima423 2 часа назад
Ну вот разве она не достойна на зону поехать за такое? тут же приличная сумма украденного получается... Где продолжение истории, что полиция ее задержала, отправила в СИЗО, потом суд и 5 лет за кражу?
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−112
Племянник Путина 10 минут назад
чистота залог здоровья ))))
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4k
rere82 Полчаса назад
Фига се шмара загрузилась.
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4k
бедный студент из Африки 49 минут назад
никуя себе
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17k
Dr.CrAzY 57 минут назад
Дэвид Копперфильд нервно курит в сторонке...
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2k
Sergius SPb Час назад
Руки рубить.
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4k
Дмитрий Час назад
"У нас тысячи таких краж ежедневно и никого не сажают, и поэтому их все больше и больше становится..."

Объясню всем, по чему у нас так происходит, т.е. по чему не сажают. Вот возьмём конкретный пример, что бы далеко не ходить. Вот мадам набрала 25 бутыльков(включая 2 бутылки пива). Ни чего дорогостоящего я особо не увидел. Шампунь типа Dove(или ополаскиватель, бальзам и т.д.) стоит где то рублей пусть 300. Всё остальное в этих же пределах. Что совсем дешево. Пиво GARAGE Hard Lemon где то рублей 70. А теперь самое главное. Закупочная цена на всё это удовольствие, т.е. цена, которую магазин потратил на приобретение этих товаров делим практически на 2 смело, а в реальности при цене 300, закупочная будет рублей 100-130(примерно). На косметику типа туалетной воды иногда наценки составляют до 300 %. Т.е. магазин типа Магнит закупает по 1300, продаёт по 3500-4500 р.. Т.е. всё то, что она набрала потянет от силы на тысячи полторы-две. А это административная ответственность(до 2500 как правило не дотягивает). Но и это много. Как правило берут совсем на небольшие суммы не превышающие в закупочных ценах 1000 р. Человек на 100 один два случая, которые украли на больше 2500 тысяч. По этому то и не сидят. Максимально штраф дадут. Но и дальше развитие событий такое, что если тебя поймали и дали штраф, то следующая такая же кража(уже уголовная ответственность, как на лицо ранее совершившее административное нарушение по ст. 158 прим 1 УК РФ) предусматривает наказание в виде всего 1 г. л/с.( а так же штраф, исправработы, обязательные работы или ограничение свободы). Но на практике лишения свободы это такая редкость, что я прям не знаю кого то осудили или нет?(не исключаю что кому то и "повезло") Вот по этому и не сидят, что законы слишком либеральны к подобной публике и реально люди кроме штрафа наказания не несут. Что касается "публики"! Уверяю вас- воруют все! От 4-5 лет до 70 и выше. Воруют люди из всех социальных групп. Дети, рабочие, "интеллигенты", директора, коммерсанты. На вопрос к человеку, который подъехал к магазину на шикарной Тойоте: Зачем тебе это надо? Он ответил: "Адреналина не хватает!"(украл детскую игрушку копеечную). Второй просто говорит: "Периодически возникает желание что то украсть. Я клептоман"(украл.....батарейки!) Ну и так далее....
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123
татьяна Час назад
под маской проверили? .. за щекой...
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371
WORLD татьяна 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Мрачный Жнец Час назад
Как-то смахивает на постановку.
НАХРЕНА ЕЙ СТОЛЬКО одинаковых товаров???
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24k
Юрьевич Час назад
"за ноги надо потрясти глядишь чего и звякнет"
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Судя по количеству моющих средств, грязнуля она капитальная
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371
WORLD Дмитрий 14 минут назад
Почему бы и нет?
Зачем каждую неделю воровать? Когда можно один раз на год вперёд вынести.
В этот раз не проканало.
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Прихватизация не удалась. Вот что значит, там не было Толика Чубайса. Он бы организовал процесс на отлично - запихал бы товар себе в трусы и даже в анус.
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39k
Alex 2 часа назад
Не хило так затарилась.
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