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Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину

Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 10:37
Метки: prank   Реакция   блогер   в мире   видео   конфликт   люди   пранкеры   
1661
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Снимавший очередной ролик блогер решил напугать женщину, которая шла ему на встречу. Это не смог оставить без внимания парень с ребёнком, уставший от подобных "шуток".
Прохожий не смог оставить без внимания глупую выходку. Маловато будет?

Источник:

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Метки: prank   Реакция   блогер   в мире   видео   конфликт   люди   пранкеры   
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108
Александр Потёмкин 48 минут назад
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134
Валерий Кочетков 4 минуты назад
Обычное хулиганство, порожденное безнаказанностью. Путь исправления один - наказание. Лучше чаще, в идеале за каждый случай. Хорошо бы и по закону.
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 20 минут назад
Правильно сделал. Но ума "пранкеру" не прибавил. Это как с умножением на ноль. Сколько бы ни была велика другая цифра, ноль все нивелирует.
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45k
dima423 Полчаса назад
Красава мужик, без раздумий все правильно сделал, значит правильная программа зашита) ...а насчет пранкера, это что за пранк такой тупой? это не пранк вообще а обычное хулиганство
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8k
Ф Ив 36 минут назад
Что за слово пранкер? Давайте называть вещи своими именами, не пранкер, а шутник-долбо*б.
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27k
lem02 36 минут назад
Приятно глазу... Несколько раз пересмотрел.
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2k
Lovels Travel 40 минут назад
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