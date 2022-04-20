Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину

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Снимавший очередной ролик блогер решил напугать женщину, которая шла ему на встречу. Это не смог оставить без внимания парень с ребёнком, уставший от подобных "шуток".
Прохожий не смог оставить без внимания глупую выходку. Маловато будет?
Источник:
АНТИФИШКИ
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