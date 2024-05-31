Собиратели денег за рыбалку

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К мужчинам на лодке подплыли двое неизвестных. Им было интересно, заплатил автор и его приятель за рыбалку в водоёме.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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