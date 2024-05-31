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Собиратели денег за рыбалку

Собиратели денег за рыбалку

Автор:
31 мая 2024 07:57
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   конфликт   люди   озеро   рыбалка   
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К мужчинам на лодке подплыли двое неизвестных. Им было интересно, заплатил автор и его приятель за рыбалку в водоёме.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Рыбак   конфликт   люди   озеро   рыбалка   
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7  комментариев
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20k
Голос Вселенной Час назад
Паразиты, обычные паразиты. Будто побираться приехали, заодно и на понты взять...
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
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37k
Fat Lynx 15 минут назад
Им обязательно надо дать... дать пи*ды!
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7k
мемфрид 40 минут назад
Бухарики
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8k
rutt 43 минуты назад
Билеты в "Провал" чтоб не проваливался-вариант на воде
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40
Sssserega 48 минут назад
Обычные алкаши на бутылку собирают! далиб им 20 рублей пусть бы напились да спали под кустами и людеи не пугали.
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3k
Жирный бот Час назад
Нет документов для официального взимания платы, пусть идут в жопу..И еще в полицию позвонить можно
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3240 в горячем)

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