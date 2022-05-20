FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Аварии 5588 постов • 504 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Видео > Сообщество Аварии 
Неудачная попытка любительницы фастфуда поскандалить с работниками кафе

Неудачная попытка любительницы фастфуда поскандалить с работниками кафе

Автор:
20 мая 2022 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: авто   в мире   видео   женщина   неудача   фейл   
1967
1
1
Не самая умная автоледи поругалась с сотрудниками кафе. Женщина вышла из своей машины и решила высказать работникам всё, что она о них думает, однако что-то пошло не так.
Женщина решила поскандалить с сотрудниками небольшого кафе, однако кое-что упустила.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авто   в мире   видео   женщина   неудача   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Топпер Харли 2 часа назад
Фастфуд вреден! -и не поспоришь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
965
Duke_kir Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зайцев 3 минуты назад
Ну а дальше что было? На самом интересном месте....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 10 минут назад
А там возвышение горочка перед окошком сделана по стандарту с разрешением?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
работники все равно побежали помогать, у нас бы забили хер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GROMOZEKA 50 минут назад
Этапять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
937
iKrek 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Example 6.2.6 55 минут назад
А потому что взрослый человек, должен уметь контролировать свои эмоции. Не надо вот так с пылу жару, бежать и кричать. Ты постой, 5 минут подумай, взвесь всё, и с чётко сформулированной позицией - иди и излагай суть своих претензий. Заодно успеешь и машину аккуратно припарковать, и может поймёшь что и ты не совсем прав.
Очень часто, меня самого лично, спасало от неприятных ситуаций, умение - не бежать и ломать копья в ту же секунду. Резкость в уличной драке нужна, когда промедление не идёт тебе на пользу. А поскандалить ты всегда успеешь.
*И как бывший работник МакДональдса, вот смело скажу, что претензии 95% посетителей, либо высосаны из пальца, либо преследуют цель что-то заполучить на халяву, либо возникают на почве недопонимания (просили бургер без заправки, ну его и сделали чисто булочку с мясом, а клиент имел ввиду без кейтчупа). И только 5% это реально, обоснованные претензии, когда люди приходят и просят менеджера зала, объясняя что и почему ему не понравилось. И вот эти 5%, это всегда спокойный разговор, без криков и ругани и прочих истерик. Могут в книгу замечаний и предложений жалобу оформить, но опять таки спокойно и без лишних эмоций.
Человек который срывается на крики, оскорбления и грубость в диалоге, заведомом проиграл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
Павел Час назад
С барменами и официантами можно ругаться только после выполнения заказа. Ни в коем случае до заказа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
banzai7 Час назад
Когда у женщин эмоции отключают мозг, они забывают рычаг передач на паркинг поставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 Час назад
ибо некуй скандалить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1060990



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]
Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка]
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Набирающие популярность в сообществах
В Париже Земфира выпустила новую песню "Мясо" и клип с рисунками Литвиновой
В Париже Земфира выпустила новую песню "Мясо" и клип с рисунками Литвиновой
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#люди#факты#дтп#природа#собака#авто аварии#милота
#Юмор#в мире#подборка#интересное#Россия#забавно#аварии#кино#Разное#СССР
#животные#интересно#история#автомобили#дети#автомир#Реакция#шоу бизнес#кошка#фотографии
Cекреты самого романтичного наземного транспорта - поездов дальнего следования Cекреты самого романтичного наземного транспорта - поездов дальнего следования Мужчина пожалел, что обратился за помощью к жене Мужчина пожалел, что обратился за помощью к жене Разрушительница мифов и легенд Разрушительница мифов и легенд Посадка вертолёта с эффектным финалом Посадка вертолёта с эффектным финалом Неудача на рабочем месте Неудача на рабочем месте Неудачная попытка покрасоваться на камеру Неудачная попытка покрасоваться на камеру

На что жалуетесь?

Вернуться