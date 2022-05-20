Неудачная попытка любительницы фастфуда поскандалить с работниками кафе

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Не самая умная автоледи поругалась с сотрудниками кафе. Женщина вышла из своей машины и решила высказать работникам всё, что она о них думает, однако что-то пошло не так.
Женщина решила поскандалить с сотрудниками небольшого кафе, однако кое-что упустила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень часто, меня самого лично, спасало от неприятных ситуаций, умение - не бежать и ломать копья в ту же секунду. Резкость в уличной драке нужна, когда промедление не идёт тебе на пользу. А поскандалить ты всегда успеешь.
*И как бывший работник МакДональдса, вот смело скажу, что претензии 95% посетителей, либо высосаны из пальца, либо преследуют цель что-то заполучить на халяву, либо возникают на почве недопонимания (просили бургер без заправки, ну его и сделали чисто булочку с мясом, а клиент имел ввиду без кейтчупа). И только 5% это реально, обоснованные претензии, когда люди приходят и просят менеджера зала, объясняя что и почему ему не понравилось. И вот эти 5%, это всегда спокойный разговор, без криков и ругани и прочих истерик. Могут в книгу замечаний и предложений жалобу оформить, но опять таки спокойно и без лишних эмоций.
Человек который срывается на крики, оскорбления и грубость в диалоге, заведомом проиграл.