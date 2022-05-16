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Слониха помогла спасти тонущую антилопу

Слониха помогла спасти тонущую антилопу

Автор:
16 мая 2022 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Гватемала   антилопа   в мире   животные   зоопарк   слон   слониха   спасение   
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В зоопарке Гватемалы антилопа упала в искусственный водоем и начала тонуть. Первой, кто поспешил ей на помощь, оказалась 61-летняя слониха.
Слониха издала громкий рёв, чтобы привлечь внимание посетителей и сотрудников зоопарка. Подошедший к слонихе работник вскоре понял, что от него хочет животное и пришёл на помощь антилопе.

Источник:

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Метки: Гватемала   антилопа   в мире   животные   зоопарк   слон   слониха   спасение   
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1  комментарий
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Nikita Полчаса назад
Бл@дск@я реклама в конце ролика
КААААК Же она з@ бала! Раньше хоть на крестик выключить можно было, а сейчас
.... Часто перекрывает самый смак... Слышь, чудак на "М", который это придумал, для тебя отдельная комната в Аду уже приготовлена! Там тебе будут крутить любимые фильмы и передачи, но картинки ты не увидишь из-за рекламы, которая будет перекрывать картинку, а время от времени, когда ты этого не будешь ожидать, будет орать "1 ИКС БЕТ!"
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Dobriy drug

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