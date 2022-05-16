Слониха помогла спасти тонущую антилопу

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В зоопарке Гватемалы антилопа упала в искусственный водоем и начала тонуть. Первой, кто поспешил ей на помощь, оказалась 61-летняя слониха.
Слониха издала громкий рёв, чтобы привлечь внимание посетителей и сотрудников зоопарка. Подошедший к слонихе работник вскоре понял, что от него хочет животное и пришёл на помощь антилопе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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