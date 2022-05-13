FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 12134 поста • 1317 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Спасение лисёнка, застрявшего в стеклянной банке

Спасение лисёнка, застрявшего в стеклянной банке

Автор:
13 мая 2022 11:54
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   лисёнок   повезло   спасение   
1402
1
1
Неравнодушные люди пришли на помощь любопытному лисёнку, случайно застрявшему головой в стеклянной банке из-под майонеза.
Сперва лисёнка пытались вытащить из банки без использования подручных средств, но после нескольких неудачных попыток пришлось воспользоваться молотком. Животное было спасено из смертельной ловушки и спешно ретировалось.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   добро   животные   лисёнок   повезло   спасение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
StaroduB62 2 часа назад
Дай Бог здоровья добрым людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
sapér Vodička Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
0
31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
судя по речи англы, он вырастет и его убьют анхлийскые аристократы...зашибись "спасли"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
ale-luzyanin 2 часа назад
Когда он так начал вращать банку вместе с мордочкой, я немного напрягся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Летучий Мыш 2 часа назад
И куда он один? Он мелкий ещё совсем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад 2 часа назад
Мужик ювелирно банку разбил, молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Александр 2 часа назад
а покормить?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

923568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке
«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке
Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами
Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами
События на Украине 12- 13 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как люди в СССР использовали окна в ванных комнатах
Как люди в СССР использовали окна в ванных комнатах
Почему для выпечки хлеба используют в основном злаки?
Почему для выпечки хлеба используют в основном злаки?
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Был пацан и нет пацана

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#история#картинки#Приколы#дети#шоу бизнес#фильм#СССР
#Юмор#люди#интересное#факты#знаменитости#автомир#дтп#Разное#аварии#США
#интересно#в мире#подборка#автомобили#кино#Россия#забавно#Жизнь#Еда#фотографии
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Спасение запутавшегося в тряпке лисёнка Спасение запутавшегося в тряпке лисёнка Cпасение собаки, увязшей в грязи Cпасение собаки, увязшей в грязи Спасение енота из мусорного бака Спасение енота из мусорного бака Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Спасение пса из смертельной ловушки Спасение пса из смертельной ловушки

На что жалуетесь?

Вернуться