Спасение лисёнка, застрявшего в стеклянной банке

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Неравнодушные люди пришли на помощь любопытному лисёнку, случайно застрявшему головой в стеклянной банке из-под майонеза.
Сперва лисёнка пытались вытащить из банки без использования подручных средств, но после нескольких неудачных попыток пришлось воспользоваться молотком. Животное было спасено из смертельной ловушки и спешно ретировалось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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