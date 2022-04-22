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Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок

Эффектная гоночная трасса для игрушечных машинок

Автор:
22 апреля 2022 09:42
Метки: Hot Wheels   Игрушки   в мире   видео   игрушечные машинки   интересно   трасса   
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Мужчина построил на заднем дворе своего дома впечатляющую гоночную трассу для игрушечных машинок известного бренда Hot Wheels. Трасса снабжена различными водными горками и своеобразными миниатюрными водопадами.
В ходе постройки трассы автор задействовал пластиковые трубы, лестницы, палочки от мороженого, верёвки, магниты, игрушки, блоки от Jenga и многое другое. Для создания залитых водой участков потребовалось шесть насосов и несколько сотен литров воды.

Источник:

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Метки: Hot Wheels   Игрушки   в мире   видео   игрушечные машинки   интересно   трасса   
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1  комментарий
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Игорь Полчаса назад
Думаю мальчику годиков 40-45 наверное. Хотяя... может и совсем ещё щенок, может и 40 ещё нет...
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