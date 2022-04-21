Интересный автомат по изготовлению дубликатов ключей

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Демонстрация работы вендингового автомата по изготовлению дубликатов ключей. Удобный пользовательский интерфейс, а также скорость сканирования и резки автомата позволяют получить ключ в кратчайшие сроки.
До чего дошел прогресс! До невиданных чудес.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я всё жду такси с автопилотом, это было бы замечательная замена личному автомобилю (езжу в такси, но часто дискомфортно. Любой водитель знает, что доверия к своему коллеге минимально и сам следишь за дорогой).
Порадовали первые магазины с возможностью оплатить без участия кассира.
Но лично я предпочитаю избегать "живого человека", у которого много ошибок, выходные и прочее.
Сейчас в ближайшем ко мне магазине сидит 1-3 кассира и около десятка электронных касс. Кто-то конечно идет к кассиру, но в большинстве своем люди без очереди пользуются электронными.
А еще замечательный пример: в офисе была кофейня, маленькая такая. Готовили средней паршивости кофе и продавали булочки разнообразные. В итоге человека заменила машина и холодильник, все работает через кассу. Кофе по вкусу не изменился. Если захочу хорошее кофе, конечно пойду в кафе. Но для офиса вполне себе отличная замена.