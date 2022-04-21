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Интересный автомат по изготовлению дубликатов ключей

Интересный автомат по изготовлению дубликатов ключей (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 11:46
Метки: в мире   вендинговый автомат   видео   дубликат   интересно   ключи   
793
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Демонстрация работы вендингового автомата по изготовлению дубликатов ключей. Удобный пользовательский интерфейс, а также скорость сканирования и резки автомата позволяют получить ключ в кратчайшие сроки.
До чего дошел прогресс! До невиданных чудес.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вендинговый автомат   видео   дубликат   интересно   ключи   
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10  комментариев
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5k
Сергей 42 минуты назад
И скан на почту хозяину автомата и топтуна за владельцом ключа.
Во всех технологиях есть плюсы и минусы и человеческий фактор.
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5k
kleyman 5 минут назад
Сразу захотел вставить туда свой член и получить идеальную копию, чтобы было с кем выпивать.
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18k
nobody® 14 минут назад
К одному ходил делать самый простой полукруглый ключ. Несколько раз возвращался подпиливать и даже делать заново. Всё повторное без доплат. В итоге открывает 1 раз из 20, наверное. Сходил к другому мастеру, сделал с первого раза идеально. Хорошо, если автоматика точно делает, а то ходить ещё прощупывать умельцев...
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9k
Владимир Час назад
Я в таком делал копию несколько лет назад.
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 2 часа назад
Прикольно. Скольких людей техника в итоге оставит без работы.
Я всё жду такси с автопилотом, это было бы замечательная замена личному автомобилю (езжу в такси, но часто дискомфортно. Любой водитель знает, что доверия к своему коллеге минимально и сам следишь за дорогой).
Порадовали первые магазины с возможностью оплатить без участия кассира.
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Fidel

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