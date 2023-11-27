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Залипательная&nbsp;лыжная трасса из LEGO

Залипательная лыжная трасса из LEGO

Автор:
27 ноября 2023 11:54
Метки: Видео   интересно   конструктор   лего   набор   трасса   
1319
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Сборка горнолыжного склона и подъемника из конструктора LEGO. Игрушка для мальчиков и девочек почти всех возрастов!

Не хватает только сноубордиста

 Создатели набора оценили свою работу в 229 евро (боле 22 тысяч рублей)

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Метки: Видео   интересно   конструктор   лего   набор   трасса   
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3  комментария
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9k
Владимир Час назад
Куета эта вся ваша ЛЕГО. Настоящие конструкторы совсем другие.
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Быстро надоест. У меня у ребенка подобное, уточки и стоят 3 копейки.
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Fidel

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