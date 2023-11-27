Залипательная лыжная трасса из LEGO

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Сборка горнолыжного склона и подъемника из конструктора LEGO. Игрушка для мальчиков и девочек почти всех возрастов!
Не хватает только сноубордиста
Создатели набора оценили свою работу в 229 евро (боле 22 тысяч рублей)
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