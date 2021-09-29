Впечатляющая трасса для игрушечных машинок

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Авторы Youtube-канала Backyard Racing построили огромную трассу для игрушечных машинок Hot Wheel и дали возможность посмотреть на неё от первого лица.
На постройку трассы и устранение всевозможных недочетов у авторов ушло 4 месяца.
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и травинки на трассе лежат, тоже должны мешать
красиво, но полагаю, тут без обмана не обошлось