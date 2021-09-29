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Впечатляющая трасса для игрушечных машинок

Впечатляющая трасса для игрушечных машинок (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 08:46
Метки: Hot Wheels   видео   игрушечные машинки   игрушки   интересно   трасса   
2477
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Авторы Youtube-канала Backyard Racing построили огромную трассу для игрушечных машинок Hot Wheel и дали возможность посмотреть на неё от первого лица.
На постройку трассы и устранение всевозможных недочетов у авторов ушло 4 месяца.

Источник:

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Метки: Hot Wheels   видео   игрушечные машинки   игрушки   интересно   трасса   
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16  комментариев
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397
vanes33 2 дня назад
По ходу при движении под водой, машинке помогали
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19k
BiZ День назад
чет подводное движение под вопросом..
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4k
tayrt 2 дня назад
Вот тоже классная трасса, правда для поезда

Ссылка youtu.be
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494
Серега 2 дня назад
Забор на участке - гамно! А трасса так то зачотненькое....
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674
uid-5j7c27kq 2 дня назад
Что-то толкает машинку, у меня есть подобная трасса но в гораздо короче, и не едет так машинка. Да и под водой она на будет держаться трассы
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916
Алексей 2 дня назад
4 месяца вписду, 4 месяца!!!
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1k
blAbl 2 дня назад
Стоит наверно такая трасса как моя жизнь...
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5k
Pravednik84 2 дня назад
Я не понял как машинка вытаскивалась из воды. Может кто пояснить?
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1k
Илья 2 дня назад
Эх, мне бы такую лужайку перед домом
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146
MAKAPka 2 дня назад
Вот кому-то, реально делать нехер..
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