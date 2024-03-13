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Современные игрушки у детей из богатых семей

Современные игрушки у детей из богатых семей

Автор:
13 марта 2024 13:14
Метки: Видео   Игрушки   в мире   дети   интересно   технологии   
1430
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1

Игрушки, от которых не отказались бы многие мальчишки. Детям предыдущих поколений такое и не снилось.

Современные игрушки у нового поколения.

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Метки: Видео   Игрушки   в мире   дети   интересно   технологии   
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10k
АСИСЯЙ 41 минуту назад
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Нормальный такой прототип.
Приводы поставить помощнее и заменить игрушечное оружие на боевое - вот вам и солдат будущего...
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170
Dima 41 минуту назад
автор, посмотри фильм "Игрушка"!
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444
Alex Roland Dima Полчаса назад
))) как это было давно )))
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