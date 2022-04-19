Древний способ хранения винограда, благодаря которому он остаётся свежим полгода

Интересный способ хранения винограда в Афганистане. Ягоды укладывают в глиняные миски, а затем герметично запечатывают и хранят в сухом и прохладном месте. В подобных "контейнерах" виноград может храниться до полугода.
Интересный способ хранения винограда в Афганистане. Ягоды укладывают в глиняные миски, а затем герметично запечатывают и хранят в сухом и прохладном месте. В подобных "контейнерах" виноград может храниться до полугода.
АНТИФИШКИ
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На что жалуетесь?
Вода немного испаряется. Повысившаяся концентрация сахара является консервантом.
Виноград должен быть только с лозы.
Воздух должен быть сухой и холодный.
Похоже, как арбузы и дыни долго хранят зимой.
Подвешивают в плетёнках в специальных сараях с хорошей вентиляцией.