FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Еда 1466 постов • 557 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Древний способ хранения винограда, благодаря которому он остаётся свежим полгода

Древний способ хранения винограда, благодаря которому он остаётся свежим полгода (1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 17:00
Сообщество : Еда
Метки: Афганистан   Ватермарк   в мире   видео   виноград   интересно   хранение   

Интересный способ хранения винограда в Афганистане. Ягоды укладывают в глиняные миски, а затем герметично запечатывают и хранят в сухом и прохладном месте. В подобных "контейнерах" виноград может храниться до полугода.

Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

148301



Другие посты автора
Похожее видео
Мощный град размером с куриное яйцо
Мощный град размером с куриное яйцо
14:01:30
Женщина демонстрирует своё мастерство в упаковке колёс
Женщина демонстрирует своё мастерство в упаковке колёс
14:03:25
Профессиональный грузчик за работой
Профессиональный грузчик за работой
13:07:17
Извержение вулкана, снятое с квадрокоптера
Извержение вулкана, снятое с квадрокоптера
15:09:48
Как долго простоят бумажные стаканчики с напитками
Как долго простоят бумажные стаканчики с напитками
15:22:13
Напёрсточник 80 уровня
Напёрсточник 80 уровня
14:16:53
Столбовые войска особого назначения
Столбовые войска особого назначения
13:16:59
Тайское манго без косточки
Тайское манго без косточки
15:36:42
2084
1
Предыдущее Следующее

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Афганистан   Ватермарк   в мире   видео   виноград   интересно   хранение   
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
BiZ 7 часов назад
что ни ягодка - глоток вина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 3 часа назад
сначала подумал в коровьей лепешке :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 5 часов назад
Чего только не придумаешь, чтобы наркоту в открытую возить. Среди этих блинов глиняных, два или три целиком забиты гашишем высокосортным. Две три тарелки на две сотни. А так да, виноград возят, чтобы не дай бог вкус не потерял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 5 часов назад
Не, ну все же стерильно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 5 часов назад
Скорее всего это, всё таки, храниться где то, где температура во первых низкая, во вторых постоянная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 7 часов назад
И при какой температуре интересно это всё хранится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MrGod 7 часов назад
Если б это было мясо а то ягодками не наешься много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 8 часов назад
Надо попробовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
92
Александр Потёмкин Izrin Maria 2 часа назад
Давным-давно коллега поделился "лайф-хаком", как на Новый Год подать арбуз, купленный в августе - советская "авоська" прокладывается газетой, запихивается арбуз, и всё это подвешивается в ванной около вентиляции... Как нибудь надо попробовать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Александр Потёмкин Izrin Maria 2 часа назад
Ну принцип то похожий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
«Ты слишком вкусно готовишь!»: крик души мужа
0
17
«Ты слишком вкусно готовишь!»: крик души мужа
Как остаться без айфона во время рыбалки
0
19
Как остаться без айфона во время рыбалки
Неудачный день сантехника
0
20
Неудачный день сантехника
Всё, что нужно знать о женской логике
1
34
Всё, что нужно знать о женской логике
Селезень показал котам кто в доме хозяин
1
33
Селезень показал котам кто в доме хозяин
Профессиональный жаргон современных специалистов
0
103
Профессиональный жаргон современных специалистов
Работники мастерской неожиданно провалились в канализацию
0
18
Работники мастерской неожиданно провалились в канализацию
Любительская пластилиновая анимация
2
22
Любительская пластилиновая анимация
Слаженная командная работа
0
15
Слаженная командная работа
Спасение пса из смертельной ловушки
0
48
Спасение пса из смертельной ловушки
Популярное в сообществах
Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей
0
40
Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей
ФотоВсячина
1
84
ФотоВсячина
Набирающие популярность в сообществах
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
0
2
Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
0
3
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Ватермарк#автомобили#дтп#фотографии#новости#Россия#подборка#Украина
#прикол#интересно#история#автомир#факты#люди#собака#Приколы#Реакция#комментарии
#животные#в мире#картинки#Разное#аварии#милота#мир#США#интересное#позитив
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия Мощный град размером с куриное яйцо Мощный град размером с куриное яйцо Извержение вулкана, снятое с квадрокоптера Извержение вулкана, снятое с квадрокоптера Профессиональный грузчик за работой Профессиональный грузчик за работой Напёрсточник 80 уровня Напёрсточник 80 уровня Как долго простоят бумажные стаканчики с напитками Как долго простоят бумажные стаканчики с напитками

На что жалуетесь?

Вернуться