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Столбовые войска особого назначения

Столбовые войска особого назначения (1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 13:16
Метки: Ватермарк   в мире   видео   интересно   люди   рабочие   столб   

Установка столба силами нескольких мужчин. О возможных последствиях для спины лучше даже не задумываться.

mindflixx

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12  комментариев
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Не смог досмотреть до конца, спина заболела
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0
Игорь 3 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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1k
Алексей Гулевич 18 минут назад
самое норм - это чел в синей майке помох - наверное местный мэр
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8k
Лещ Час назад
Мда... мелкий этот упор выскользнет и всех покалечит. Можно уж тросом привязать к машине с противоположной стороны и тянуть..
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4k
Горожанин Час назад
А точно столб е.б.у.т?
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44k
dima423 Час назад
да захватывающее видео...я все ждал когда их придавит столбом))
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90k
сапер Водичка Час назад
Точно, я вспомнил, что он говорит !
Ссылка coub.com
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Если бы стоящие рядом помогали а не смотрели, установка была бы легче...
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7k
goshan_hmc 2 часа назад
Да не Кришну они вызывали, а просили помощи у какой-то матери...
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9k
Ivan 2 часа назад
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20k
Serg2001 2 часа назад
Примерно так и строили пирамиды...)
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