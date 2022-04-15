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Прирожденная пушистая рыбачка

Прирожденная пушистая рыбачка (1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 13:15
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   в мире   видео   животные   охота   рыба   рыбак   

Кошка ловко поймала рыбу в пруду и отправилась искать укромное место для трапезы.

Forestdude

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Метки: Ватермарк   в мире   видео   животные   охота   рыба   рыбак   
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5  комментариев
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770
Александр Кольдяев 2 часа назад
что-то рыбка подозрительно не трепыхается
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0
Игорь 4 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
20k
BiZ Час назад
рыба там бревном торчала заранее
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10k
Sasa 2 часа назад
Опыт не проспишь...
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