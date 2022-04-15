Прирожденная пушистая рыбачка

Кошка ловко поймала рыбу в пруду и отправилась искать укромное место для трапезы.
Кошка ловко поймала рыбу в пруду и отправилась искать укромное место для трапезы.
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо.