В Канаде удалось заснять белугу впечатляющих размеров

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Житель Канады запечатлел белугу гигантских размеров. Отдельные представители этого вида пресноводных рыб достигают полутора тонн массы и могут прожить до 100 лет.
Какой красивый и величественный гигант!
Источник:
АНТИФИШКИ
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