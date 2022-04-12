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В Канаде удалось заснять белугу впечатляющих размеров

В Канаде удалось заснять белугу впечатляющих размеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Канада   белуга   в мире   видео   животные   интересно   рыба   
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Житель Канады запечатлел белугу гигантских размеров. Отдельные представители этого вида пресноводных рыб достигают полутора тонн массы и могут прожить до 100 лет.
Какой красивый и величественный гигант!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   белуга   в мире   видео   животные   интересно   рыба   
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7  комментариев
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6k
Mixalych Час назад
Остались еще значит... хорошая новость
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27k
Григорий 13 минут назад
Таких не видел, но метра по два видел и много. Осетры. Камлмыки чудовища. Убили всех за один нерест.
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5k
zulluz 20 минут назад
сколько же ей лет ?
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20k
SolomonA 22 минуты назад
А как определили, что это - гигант? Ничего в кадре для сравнения нет, только пузыри. А пузыри тут как от средней рыбины - метр в длину максимум. Да еще и видео замедлено, для эффекта "гигантизма"... Сильно подозреваю, что это небольшой осетр. Не малек, конечно, но и далеко не гигант... И уж точно никаким полутора тоннами здесь и не пахнет, даже десятками килограммов.
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1k
The Graff Полчаса назад
У нас когда-то тоже такие водились (((
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562
Чумной Доктор Час назад
А у нас всех белуг уничтожили браконьеры.
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100
bonli Час назад
вот это монстр!
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