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Хозяйственный зверь решил забрать ледобур у рыбака

Хозяйственный зверь решил забрать ледобур у рыбака

Автор:
07 декабря 2022 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   енотовидная собака   животные   ледобур   рыба   рыбак   
576
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Енотовидная собака заглянула на огонёк к рыбакам. Хозяйственный зверь решил не уходить от мужчин с пустыми лапами и попытался стащить ледобур и ящик.

В хозяйстве пригодится

Поведение животного вызывает некоторые вопросы. Один из них: не болен ли зверь бешенством?

Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

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Метки: видео   встреча   енотовидная собака   животные   ледобур   рыба   рыбак   
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3  комментария
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4k
vasilykopkov 38 минут назад
Зверь хватает зубами явно несъедобные предметы - верный признак болезни.
При этом совершенно не боясь людей. Енотовидные собаки, наряду с лисами, одни из самых распространённых переносчиков бешенства.
Так что зря мужик так веселится...
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1k
Шурман 3 минуты назад
Фото 1 ) Ледоруб Фото 2) Бур :)
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22
cmacy 47 минут назад
Как язык не примерз
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