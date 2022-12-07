Хозяйственный зверь решил забрать ледобур у рыбака

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Енотовидная собака заглянула на огонёк к рыбакам. Хозяйственный зверь решил не уходить от мужчин с пустыми лапами и попытался стащить ледобур и ящик.
В хозяйстве пригодится
Поведение животного вызывает некоторые вопросы. Один из них: не болен ли зверь бешенством?
Видео содержит ненормативную лексику.
Видео содержит ненормативную лексику.
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При этом совершенно не боясь людей. Енотовидные собаки, наряду с лисами, одни из самых распространённых переносчиков бешенства.
Так что зря мужик так веселится...