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Сообщество Лагуна акул 91 пост • 51 подписчик подписаться
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Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу

Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу

Автор:
08 августа 2023 08:18
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   акула   животные   повезло   рыба   рыбак   
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61-летний канадец отплыл примерно 1 км от берега на байдарке.

По словам мужчины, обычно он ловит в этих местах окуня, но на этот раз на крючок попалась белая акула весом 100 кг. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. Увы, но за весь день у рыбака не было ни одной поклевки, так как акула разогнала всю рыбу. Спасибо, что жив остался.

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Метки: Видео   акула   животные   повезло   рыба   рыбак   
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8  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Во слабак ! Мой дед бы на ней и доплыл бы до берега!
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529
ghor 17 минут назад
Сдохну, но удочку не брошу! А если серьёзно, хорошее удилище, не сломалось!
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299
Чистый бес Час назад
"Старик и Море" на минималках
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3k
Lexx 2 часа назад
На что ловил?
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Anarasius

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