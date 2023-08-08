Рыбак едва не погиб, поймав на крючок акулу

По словам мужчины, обычно он ловит в этих местах окуня, но на этот раз на крючок попалась белая акула весом 100 кг. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. Увы, но за весь день у рыбака не было ни одной поклевки, так как акула разогнала всю рыбу. Спасибо, что жив остался.