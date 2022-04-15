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Овца обратила в бегство пастушью собаку

Овца обратила в бегство пастушью собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 09:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   овца   пастушья собака   прикол   собака   шотландия   
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Проживающая на ферме в Шотландии пастушья собака ещё слишком молода и неопытна, поэтому не каждая овца хочет её слушать. Хозяин животных запечатлел, как одна из овец повергла собаку в бегство.
Овца показала молодой пастушьей собаке, кто на ферме хозяин.

Источник:

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Метки: видео   животные   овца   пастушья собака   прикол   собака   шотландия   
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2  комментария
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Digektor 56 минут назад
Сделайте ещё 37 повторений! Не успел увидеть, что произошло...
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Сергей Час назад
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