Овца обратила в бегство пастушью собаку

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Проживающая на ферме в Шотландии пастушья собака ещё слишком молода и неопытна, поэтому не каждая овца хочет её слушать. Хозяин животных запечатлел, как одна из овец повергла собаку в бегство.
Овца показала молодой пастушьей собаке, кто на ферме хозяин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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