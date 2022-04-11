"Хочу быть, как Франциско": девочка решила стать похожей на свою собаку

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Девочка намазалась косметикой, так как очень хотела стать похожей на свою собаку по кличке Франциско. Мама запечатлела забавный макияж ребёнка и показала собаку, на которую девочка так хотела быть похожей.
Не сотвори себе кумира.
Источник:
АНТИФИШКИ
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