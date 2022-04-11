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"Хочу быть, как Франциско": девочка решила стать похожей на свою собаку

"Хочу быть, как Франциско": девочка решила стать похожей на свою собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 11:09
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   косметика   макияж   прикол   собака   
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Девочка намазалась косметикой, так как очень хотела стать похожей на свою собаку по кличке Франциско. Мама запечатлела забавный макияж ребёнка и показала собаку, на которую девочка так хотела быть похожей.
Не сотвори себе кумира.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дети   животные   косметика   макияж   прикол   собака   
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