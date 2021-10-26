Сообразительная пастушья собака выводит овец на прогулку

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Женщина показала короткий эпизод из жизни пастушьей собаки. Четвероногий друг человека очень ответственно относится к своей работе и внимательно всё проверяет.
Умный питомец разводит овец и коз в разные стороны. Видео необходимо смотреть со звуком.
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