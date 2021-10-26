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Сообразительная пастушья собака выводит овец на прогулку

Сообразительная пастушья собака выводит овец на прогулку (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 14:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   коза   овца   пастушья собака   прикол   собака   
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Женщина показала короткий эпизод из жизни пастушьей собаки. Четвероногий друг человека очень ответственно относится к своей работе и внимательно всё проверяет.
Умный питомец разводит овец и коз в разные стороны. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   видео   животные   коза   овца   пастушья собака   прикол   собака   
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4  комментария
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Denissg 40 минут назад
Бордер-колли - умнейшая собака, прирожденный директор стада. Судя по масти, старый уже.
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12k
Nikita 43 минуты назад
Она просто код знает
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10k
Majul 49 минут назад
Хороший мальчик )
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866
Ольга 55 минут назад
Умная собака!
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