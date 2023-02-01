Странная семейка в московском подъезде

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Камера наблюдения, установленная в подъезде дома в Москве, запечатлела необычное поведение семейства. Члены семьи начали осматриваться по сторонам и раздумывать, что бы натворить. Девочка плюнула в угол, а женщина сорвала штору и показала неприличный жест на камеру.
Что в голове у таких людей?
Остаётся загадкой, что стало причиной такого странного поведения.
Источник:
Новости партнёров
И потом все спрашивают: Откуда вы такие берётесь?
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Пришли к "любимым" родственникам в гости (шутка)