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Странная семейка в московском подъезде

Странная семейка в московском подъезде

Автор:
01 февраля 2023 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   инцидент   люди   подъезд   семья   
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Камера наблюдения, установленная в подъезде дома в Москве, запечатлела необычное поведение семейства. Члены семьи начали осматриваться по сторонам и раздумывать, что бы натворить. Девочка плюнула в угол, а женщина сорвала штору и показала неприличный жест на камеру.

Что в голове у таких людей?

Остаётся загадкой, что стало причиной такого странного поведения.

Источник:

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Метки: Москва   видео   инцидент   люди   подъезд   семья   
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17  комментариев
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27k
Юрий 39 минут назад
Украинские гости приехали к москалям.
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rutt 7 минут назад
Она сшила шторку для своего этажа, консьерж перевесила. Вот и бунтует. Ну или просто ебобо
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2k
ZET 7 минут назад
американские агенты гадят в наших подъездах! еще с обамы началось!!!
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2k
poбт 9 минут назад
елка не пострадала
действительно странная семейка
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1k
LisA 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Alex 12 минут назад
Хохлы увидели российский подъезд. И насрали в шаровары...
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273
Странник 14 минут назад
Ладно, допустим бабка ненормальная, а сын, что стоит? Кто знает подробностей, какие меры к ним приняты, что предшествовало этому, поделитесь, если кто знает??
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11k
Ледовый 16 минут назад
а не хохлы ли это часом?
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273
Странник 16 минут назад
Не поверю, что это русские!!!
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9k
uehl Полчаса назад
нда...
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3k
Алексей 39 минут назад
Разруха не в клозетах, а в головах (с)
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1k
Alex 55 минут назад
Семейка дебилов
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8k
МихА 59 минут назад
Куда мы катимся? просто 3,14здец неизлечимый... Отличный пример ребёнку. Взрослые ведут себя как быдло-гопота 15летняя. Эта шторы сорвала, другой олень на глазах у сына в лифте зеркало отрывал

И потом все спрашивают: Откуда вы такие берётесь?
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1k
alex Час назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
albedo Час назад
Остаётся загадкой, что стало причиной такого странного поведения.
========================
Пришли к "любимым" родственникам в гости (шутка)
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