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Тот момент когда провинилась и&nbsp;пытаешься подкатить к&nbsp;нему

Тот момент когда провинилась и пытаешься подкатить к нему (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   внимание   милота   попугай   птица   птичка   
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Она «стреляла» глазками, пощипывала за перья, но, увы, он продолжал игнорировать подругу.

Ну как можно не обращать внимания на такую милашку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   внимание   милота   попугай   птица   птичка   
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