301
1
1
Она «стреляла» глазками, пощипывала за перья, но, увы, он продолжал игнорировать подругу.
Ну как можно не обращать внимания на такую милашку?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг
- Попугай ритмично танцует под Майкла Джексона
- Пора домой: возвращение блудного попугая
- Когда у тебя в доме живет очень ревнивый попугай
- Мужчина обнаружил брошенное яйцо попугая и решил помочь птенцу вылупиться
20
Понравилось20
Новости партнёров