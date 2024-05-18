Птица-говорун: скворец, имитирующий речь хозяйки

Европейский скворец — одна из самых распространённых птиц на территории Евразии. Готовы поспорить, что хотя бы раз в жизни вы видели эту прекрасную птичку. Однако ее красота — это не единственное, чем она знаменита. Так, представители этого вида прекрасно повторяют окружающие их звуки и даже речь человека. И скворец, имитирующий речь хозяйки, из видео — яркий тому пример.