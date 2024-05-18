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Птица-говорун: скворец, имитирующий речь хозяйки

Птица-говорун: скворец, имитирующий речь хозяйки

Автор:
18 мая 2024 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Европейский скворец   имитирующий речь   милота   птица-говорун   птичка   скворец   
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Европейский скворец — одна из самых распространённых птиц на территории Евразии. Готовы поспорить, что хотя бы раз в жизни вы видели эту прекрасную птичку. Однако ее красота — это не единственное, чем она знаменита. Так, представители этого вида прекрасно повторяют окружающие их звуки и даже речь человека. И скворец, имитирующий речь хозяйки, из видео — яркий тому пример.

Он уже давно живет с человеком и научился достаточно многому. Однако его самое любимое занятие — это повторять любимые фразы владелицы. И делает это пернатый превосходно. Ведь если не знать о птичке в доме, можно подумать, что у девушки в доме появился очень разговорчивый робот.

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Метки: Видео   Европейский скворец   имитирующий речь   милота   птица-говорун   птичка   скворец   
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