Готов отдать с себя последнее перо

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Попугайчик так любит своего хозяина, что решил поделиться с ним своими пёрышками.
Часто попугаи, наоборот, подбирают различные листики или даже «вырезают» клювом полоски бумаги и вставляют себе в хвост, чтобы затем пустить эти материалы на постройку гнезда. Но эта птичка не думает ни о гнезде, ни о красивом хвосте. Цель этого пернатого — сделать своему человеку самую роскошную причёску!
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