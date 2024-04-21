Готов отдать с себя последнее перо

Часто попугаи, наоборот, подбирают различные листики или даже «вырезают» клювом полоски бумаги и вставляют себе в хвост, чтобы затем пустить эти материалы на постройку гнезда. Но эта птичка не думает ни о гнезде, ни о красивом хвосте. Цель этого пернатого — сделать своему человеку самую роскошную причёску!