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Готов отдать с себя последнее перо

Готов отдать с себя последнее перо

Автор:
21 апреля 2024 11:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   забавно   милота   перо   попугай   прическа   птица   
1294
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Попугайчик так любит своего хозяина, что решил поделиться с ним своими пёрышками.

Часто попугаи, наоборот, подбирают различные листики или даже «вырезают» клювом полоски бумаги и вставляют себе в хвост, чтобы затем пустить эти материалы на постройку гнезда. Но эта птичка не думает ни о гнезде, ни о красивом хвосте. Цель этого пернатого — сделать своему человеку самую роскошную причёску!


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Метки: Видео   забавно   милота   перо   попугай   прическа   птица   
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5  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Да гнездо они из мужика вьют.
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104
ya da 20 минут назад
Вносит лепту в петушиную раскраску:)
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23k
BiZ Полчаса назад
не увидел слова "отдать"
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544
Ви Час назад
За самкой ухаживает. Немного погодя трахнет голову, и будет ждать когда она снесет яйца.
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