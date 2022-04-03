FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Криминал 1311 постов • 310 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Тайская девушка обворовала туриста в момент записи видео

Тайская девушка обворовала туриста в момент записи видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2022 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: Ловкие пальчики   Тайская проститутка   бангкок   видео   кража   турист   
1033
1
1

Ночная тайская бабочка за несколько секунд сняла с шеи парня золотую цепочку.

Парень заметил пропажу только после просмотра видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ловкие пальчики   Тайская проститутка   бангкок   видео   кража   турист   
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Михаил Сметанкин Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
russger 22 минуты назад
Не знаю как вам, а по мне цацки это не по-мужски. Это не орден и не знак отличия. Цепочку оно напялило, баба смазливая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Veprь Макар Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Сергей Полчаса назад
шляпа какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Cornho Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Вячеслав 43 минуты назад
Долго снимала. Маловато мастерства у нее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
Motorola 50 минут назад
У такого идиота и почку на ходу вырезать можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Карл 52 минуты назад
постановка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
Александр Кольдяев 54 минуты назад
девушка ли?)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G Час назад
А кто сказал что обязательно проститутка?
Может ей и так лохов хватает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1282290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 уморительных фото очень странных кошек
4
36
40 уморительных фото очень странных кошек
«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию
0
158
«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по...
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#gif#прикол#дтп#США#интересное#искусство#авто аварии
#Юмор#мир#природа#животные#Украина#забавно#фотографии#вещи#люди#Ynews
#интересно#картинки#подборка#Приколы#аварии#комментарии#в мире#донбасс#сарказм#история

На что жалуетесь?

Вернуться