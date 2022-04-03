Тайская девушка обворовала туриста в момент записи видео

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Ночная тайская бабочка за несколько секунд сняла с шеи парня золотую цепочку.
Парень заметил пропажу только после просмотра видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может ей и так лохов хватает...