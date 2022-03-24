Норка пытается украсть часть улова рыбаков

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Голодная норка пришла к мужчинам, которые ловили рыбу и решила обокрасть их. Хитрый зверёк схватил крупную рыбу и попытался скрыться.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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