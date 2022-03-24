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Норка пытается украсть часть улова рыбаков

Норка пытается украсть часть улова рыбаков (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 11:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кража   норка   прикол   рыба   рыбак   улов   
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Голодная норка пришла к мужчинам, которые ловили рыбу и решила обокрасть их. Хитрый зверёк схватил крупную рыбу и попытался скрыться.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   кража   норка   прикол   рыба   рыбак   улов   
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5  комментариев
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189
Shk0dnik 45 минут назад
Жадины
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Григорий Водениктов 8 минут назад
какой жадный кожанный мешок! зажал зверушке рыбов!
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43k
Прораб 36 минут назад
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6k
Максим 38 минут назад
Это была законная добыча. А вот забрать у слабого его добычу, вот тут даже не воровство, только нецензурные определения.
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20k
Serg2001 42 минуты назад
Жадина-говядина...
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Alex Chebrikov

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