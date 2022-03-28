Трогательный момент: хаски спасает золотистого ретривера из пруда

Когда пёс увидел, что его четвероногий друг Сингто угодил в декоративный пруд, он не остался в стороне от несчастья. Пока хаски помогал золотистому ретриверу, на место действия явилась целая собачья группа поддержки, но всем было ясно, что именно Стар возглавляет эту спасательную операцию. Правда, всё происходило несколько сумбурно и бесплодно, ведь пёс пытался вытянуть друга то за мех, то за лапы, то за голову, то за морду.



Пришлось вмешаться хозяйке, которая показала Сингто более простой и пологий выход из воды. Дело сразу пошло веселее, и вскоре радостные собаки смогли поприветствовать друга, оказавшегося на сухой земле.