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Трогательный момент: хаски спасает золотистого ретривера из пруда

Трогательный момент: хаски спасает золотистого ретривера из пруда (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   дружба   животные   собака   спасение   хаски   
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Героическое спасение собаки было снято в провинции Канчанабури, Таиланд. Трогательный момент, двухлетний хаски Стар тащит своего друга золотистого ретривера по имени Сингто в безопасное место.

Источник:

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Метки: видео   домашние животные   дружба   животные   собака   спасение   хаски   
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