Житель Башкирии прискакал в алкомаркет на коне

Мужик знает, как сгонять за добавкой и сохранить при этом водительские права.
Необычную картину могли наблюдать жители башкирского Сибая у одного из алкомаркетов города. Мужчина, верный традициям предков коневодов-наездников, прискакал в магазин на верном гнедом коне, "припарковав" его у самого входа.
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Подавляющее большинство местных жителей предполагает, что мужчина прискакал в винно-водочный магазин за добавкой. Ведь за руль нетрезвым нельзя, а конь — отличная альтернатива и выход из ситуации. Правда, по закону, наездник — это тот же водитель, а вот с лошадью всё немного сложнее — под определение транспортного средства она не подпадает, если, конечно, не запряжена в повозку. Но тем не менее, вряд ли автоинспекторы станут останавливать наездника, если тот не создаёт проблем на дороге. Вот и получается, что верный конь способен сохранить водительские права в любой непонятной ситуации.
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