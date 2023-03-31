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Житель Башкирии прискакал в алкомаркет на коне

Житель Башкирии прискакал в алкомаркет на коне

Автор:
31 марта 2023 19:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Сибай   алкомаркет   видео   конь   курьёз   
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Мужик знает, как сгонять за добавкой и сохранить при этом водительские права.

Необычную картину могли наблюдать жители башкирского Сибая у одного из алкомаркетов города. Мужчина, верный традициям предков коневодов-наездников, прискакал в магазин на верном гнедом коне, "припарковав" его у самого входа.

Подавляющее большинство местных жителей предполагает, что мужчина прискакал в винно-водочный магазин за добавкой. Ведь за руль нетрезвым нельзя, а конь — отличная альтернатива и выход из ситуации. Правда, по закону, наездник — это тот же водитель, а вот с лошадью всё немного сложнее — под определение транспортного средства она не подпадает, если, конечно, не запряжена в повозку. Но тем не менее, вряд ли автоинспекторы станут останавливать наездника, если тот не создаёт проблем на дороге. Вот и получается, что верный конь способен сохранить водительские права в любой непонятной ситуации.

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Метки: Башкирия   Сибай   алкомаркет   видео   конь   курьёз   
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4  комментария
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31k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Технически, всадник - хозяин транспортного средства и пассажир. Он владеет лошадью и указывает куда ехать. А водителем, собственно, является лошадь
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6k
HUBLOT 7 минут назад
Всё, теперь прав лишат...
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124
User_1678028 12 минут назад
Все правильно сделал.
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16k
Алекс Час назад
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