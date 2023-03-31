Житель Башкирии прискакал в алкомаркет на коне

Подавляющее большинство местных жителей предполагает, что мужчина прискакал в винно-водочный магазин за добавкой. Ведь за руль нетрезвым нельзя, а конь — отличная альтернатива и выход из ситуации. Правда, по закону, наездник — это тот же водитель, а вот с лошадью всё немного сложнее — под определение транспортного средства она не подпадает, если, конечно, не запряжена в повозку. Но тем не менее, вряд ли автоинспекторы станут останавливать наездника, если тот не создаёт проблем на дороге. Вот и получается, что верный конь способен сохранить водительские права в любой непонятной ситуации.